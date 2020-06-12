Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»

12 июня 2020 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Командировка в Полоцк в пятничном графике Президента. Традиционно, в конце рабочей недели глава государства бывает в поездках по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»-1

Основное внимание сегодня – вопросам ЖКХ. Александр Лукашенко провёл большое совещание по развитию этой сферы.

Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство

К моменту окончания разговора у здания горисполкома собрались жители города. Многие хотели задать свои вопросы. Александр Лукашенко в общении никогда не отказывает. Это хорошая возможность напрямую узнать, что беспокоит белорусов. Полочане просили помощи у Президента в решении даже личных вопросов. По всем глава государства поручил разобраться.

Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, что за безобразие в Полоцке? У нас кругом пандемия, ходят вирусы кругом, а вы – никакого социального дистанцирования у вас нет!

Что, больных нету? Ваше счастье, что вы это пережили в феврале. А губернатор говорит, наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью, что переболел. Значит, это не только донор уже сегодня, это еще и люди, которые могут уже не опасаться ни второй волны, ни третьей.

Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»-7

Местная жительница:
Мы на четвертом этаже живем, и срезали аварийных два балкона. На четвертом этаже этот вот балкон на площади. И до сих пор, второй год, мы сидим. И плесень идет. Старая планировка, там не лоджия, а балкон. Открываешь…

Игорь Маркович:
Балкон в плане – мы и будем делать.

Александр Лукашенко:
Если там вода течет на стены… Ты же слышишь, что она говорит? Посмотрите, если виноваты, надо это сделать.

Игорь Маркович:
Исправим, хорошо.

Александр Лукашенко:
Мы как раз на эту тему и разговор вели.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах
12 июня 2020 11:44

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Статистику по коронавирусу за 12 июня опубликовал Минздрав Беларуси
12 июня 2020 11:24

Статистику по коронавирусу за 12 июня опубликовал Минздрав Беларуси

Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом
12 июня 2020 11:15

Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом