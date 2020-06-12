Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

30 километров от Минска. Когда-то это была роскошная усадьба, где под звон хрустальных бокалов высшее общество обсуждало светские темы. Но сейчас некогда роскошный дворец навещают только редкие туристы. Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в усадьбу Монюшко-Ваньковичей, что находится в поселке Смиловичи.

Вероника Сайко, корреспондент СТВ:

В Сети достаточно интерактивных карт, на которых нанесены все заброшенные и почти забытые объекты Минской области. Если вы не хотите прокладывать путь через сельскую местность – начните путешествие с трассы М4. Она ведет через Червенский район. Он подарил нам сразу несколько нетуристических достопримечательностей, которые находятся недалеко от автомагистрали.

Первые упоминания о Смиловичах в официальных документах появились в XV веке. Принадлежало имение различным дворянским семьям. Станиславу Монюшко – прадеду знаменитого композитора – усадьба перешла в 1791 году.

Ирина Середа, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Известно, что до 1791 года здесь находился замок, который начинал строить Огинский. Но конкретных известий нет: ни рисунков, ни документов.

В 1795 году на месте былого замка Монюшко начал возводить дворец. Найти закладной камень, торжественно помещенный в основание сооружения в первый день стройки, не составляет труда и сейчас. К слову, «в наследство» Монюшко также достался старинный костел. Но до наших времен постройка не сохранилась. Ее взорвали в 30-ые годы – во времена борьбы со всеми религиозными атрибутами.

Ирина Середа:

В 17 веке костел Святого Винсента был заложен Марцианом Огинским. И также при нем находился монастырь, который достраивался следующими владельцами. Построен в стиле позднего барокко. Там находилось множество икон, солнечные часы. К сожалению, мы ничего в наше время не имеем.

Во дворце Монюшко находилась библиотека, картинная галерея, хранились архивные материалы. Но, к сожалению, из этого почти ничего не сохранилось: дворец неоднократно разграблялся. Немногочисленные документы сейчас находятся в Варшавской и Виленской национальных библиотеках.

Ирина Середа:

После смерти Станислава Монюшко дворец перешел Казимиру Монюшко – его сыну. Он был известным по тем временам ботаником. Выводил новые сорта растений. И при нем был создан ботанический сад, парк, огороды, где выращивались экзотические растения.

Сейчас необычные растения в Смиловичах тоже не найти. Зато сохранилась Аллея Влюбленных. Так ее прозвали уже нынешние жители поселка.

Ирина Середа:

Аллея проходит от сторожки, которая сохранилась. Она находится на въездных воротах замка. Здесь у нас в основном посажены липы и клены. Сохранились от старого парка некоторые деревья. Например, черная сосна. На территории Беларуси таких деревьев всего несколько экземпляров.

После смерти Казимира Монюшко усадьба перешла его младшему брату Александру. Он начал возводить новый дворец – бок о бок с предыдущим. Строительство закончил уже его зять Леон Ванькович. Эпоха величия усадебного комплекса завершилась после революции 1917 года, когда последний его владелец эмигрировал. Тогда же дворец национализировали. А позже превратили в обычный жилой дом! Часть здания отошла сельскохозяйственному техникуму.

Сейчас большая часть дворца напоминает руины. А вот вторая половина усадьбы внушает надежду. Обновленные стены, современные окна, двери…. Не так давно дворец Монюшко-Ваньковичей приобрел частник. За свои деньги начал реставрацию под строгим надзором историков. К сожалению, пока что средств закончить начатое не хватает. А потому энтузиасты будут рады любой помощи – и денежной, и нематериальной. Приложить руку к сохранению исторического наследия можно даже, просто организовав субботник.

Как Вы считаете, это хорошо, что усадьбу выкупил частник? Ирина Середа:

Конечно, нужны хозяйские руки. Что-то нужно законсервировать, чтобы посетители видели, как выглядел замок в 19 столетии. Но чтобы он не разрушался, нужна реставрация более современная. И какое-то предназначение должно быть у этого замка. Должна быть дальнейшая жизнь. Не должны такие здания, имеющие глубокую историю, просто умирать и разрушаться.

А вот хозяйственные постройки, что находятся неподалеку, не выкуплены. Там все еще живут люди. Вероника Сайко:

Это здание тоже представляет собой историко-культурную ценность. Собственно, это мы можем видеть на такой вот вывеске. Здесь когда-то располагался флигель, и тут жили старшие дети Монюшко. К слову, у него было 16 наследников, но не все они выжили. Нам очень повезло, дверь в подъезд открыта: здесь все еще живут люди. И сколько им не предлагали съехать, они все время отказывались и решили остаться в этом доме. Давайте же зайдем в подъезд и посмотрим, что сохранилось.

К слову, подъезд полностью сквозной. Обе двери открыты. Видимо, жильцы не боятся непрошенных гостей, вроде нас. Что интересно – все лестничные пролеты деревянные. Как видно, жители либо работники ЖКХ регулярно прокрашивают в яркие цвета лестницу.