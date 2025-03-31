Североатлантический альянс на этот раз поднимает волну на акватории Черного моря. В румынском порту Констанца стартовали масштабные военно-морские учения НАТО «Морской щит», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 тысяч военных из 12 стран Альянса принимают участие в сборах, которые продлятся до 11 апреля. В маневрах задействовано около 150 единиц боевой техники. Учения пройдут в Черном море, на Дунае и в прибрежной зоне. На тренировках солдаты отработают сценарии отражения морских и воздушных атак, защиты инфраструктуры и поддержки десантных операций. Тем временем воздушные силы Польши и Румынии уже приступили к патрулированию неба над странами Прибалтики в рамках миссии НАТО.

По словам министра обороны Румынии, учения демонстрируют приверженность Бухареста к обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Тем не менее повестка последних дней говорит об обратном. Непрерывные заявления европейских чиновников о подготовке к мнимой войне с Москвой вылились в очередную беспочвенную демонстрацию сил НАТО. Собственно, то, что мы проходили уже много раз.