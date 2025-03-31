На языке силы говорят не только европейские чиновники. В Германии на фоне экономического кризиса наблюдается резкий рост преступности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, в 2024 году число нарушений закона превысило 200 тысяч.

Особенно тревожит увеличение случаев изнасилований и тяжких телесных повреждений. Правоохранительные органы считают, что основными виновниками ситуации являются нелегальные мигранты. Из более чем двух миллионов подозреваемых почти половина не имеют немецкого гражданства, а около 400 тысяч – желающие получить статус беженца.

Также в федеративной республике отмечается рост подростковой преступности на 20 %. Ограбления составляют треть всех преступлений. Особенно сложная ситуация наблюдается в крупных городах, таких как Берлин и Бремен. При этом уровень раскрываемости преступлений остается низким – менее 50 % за последние несколько лет, что создает ощущение безнаказанности среди преступников.