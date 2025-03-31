На полях Беларуси уже посеяно свыше 4 тысяч гектаров льна

Ранняя весна способствует тому, что посевная в регионах стремительно набирает обороты. Особое внимание – культуре стратегического значения. Более 4 тысяч гектаров льна уже посеяно на полях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темпы работ выше прошлогодних. В 2024-м на конец марта было обработано в 2 раза меньше площадей. В лидерах Брестская область, где под лен отвели уже почти 60 % полей. К посеву северного шелка приступили и аграрии Гомельского региона.

Кормянский район негласно называют льняной столицей Беларуси. В августе здесь традиционно проходит фестиваль, который объединяет мастеров и производителей национальной культуры. На заводе перерабатывают льнотресту. А выращиванием северного шелка занимается сельхозпредприятие «Кормален». Малахит, Днепровский, Грант – звучные названия сортов льна. Аграрии используют семена исключительно белорусского производства. Лен – культура привередливая. Ей нужен особый состав почвы и строгое соблюдение всех технологий. Поэтому сначала в почву идут технические семена. Как только земля прогреется достаточно – будут сеять суперэлиту.

Валерий Шаферов, агроном предприятия «Кормален»:

На данный момент у нас работают четыре посевных агрегата, два КПШ-10, пять КПС. В дальнейшем будем смотреть. Будем подкармливать бором, цинком. Когда будет фаза елочки, будем смотреть по засоренности травы. Будем химобработку проводить в дальнейшем.

В 2024 году кормянские аграрии собрали хороший урожай льна. Несмотря на то, что летний ураган повредил порядка 800 гектаров – убрали все без остатка. Площади под стратегическую культуру расширяют ежегодно. В планах на весну 2025-го – обработать более 3 тысяч гектаров.