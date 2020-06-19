В Минске 20-21 июня не будут ходить троллейбусы № 27 и 64. Пустят дополнительные автобусы

Новости Беларуси. В выходные 20-21 июня транспорт на Толстого пойдет по непривычному маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения коснутся троллейбусов № 27 и 64. На участке будут асфальтировать дорогу. Для удобства пассажиров пустят дополнительный транспорт – автобусы Т27 и Т64. Они будут курсировать по тем же трассам, что и отмененные маршруты.