В Минске 20-21 июня не будут ходить троллейбусы № 27 и 64. Пустят дополнительные автобусы

Новости Беларуси. В выходные 20-21 июня транспорт на Толстого пойдет по непривычному маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В выходные 20-21 июня транспорт на Толстого пойдет по непривычному маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изменения коснутся троллейбусов № 27 и 64. На участке будут асфальтировать дорогу. Для удобства пассажиров пустят дополнительный транспорт – автобусы Т27 и Т64. Они будут курсировать по тем же трассам, что и отмененные маршруты.
Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
Пассажирам, имеющим проездные документы на троллейбус на определенный период времени без лимита поездок, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах.