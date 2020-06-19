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В Минске 20-21 июня не будут ходить троллейбусы № 27 и 64. Пустят дополнительные автобусы

19 июня 2020 19:30
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Новости Беларуси. В выходные 20-21 июня транспорт на Толстого пойдет по непривычному маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 20-21 июня не будут ходить троллейбусы № 27 и 64. Пустят дополнительные автобусы-1

Изменения коснутся троллейбусов № 27 и 64. На участке будут асфальтировать дорогу. Для удобства пассажиров пустят дополнительный транспорт – автобусы Т27 и Т64. Они будут курсировать по тем же трассам, что и отмененные маршруты.

В Минске 20-21 июня не будут ходить троллейбусы № 27 и 64. Пустят дополнительные автобусы-4



Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
Пассажирам, имеющим проездные документы на троллейбус на определенный период времени без лимита поездок, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах.

# Работа транспорта в Минске # общество # Елена Громыко # Фотофакт

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