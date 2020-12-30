Ольга Чемоданова: не важно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают взрослые

Новости Беларуси. Представители Министерства внутренних дел посетили Дом ребенка исправительной колонии в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня здесь находятся 29 детей в возрасте до трех лет, рожденных в неволе. Это детское учреждение – единственное в стране. У малышей с самого рождения непростая судьба.

Приехать именно к ним было решено на первом заседании Союза женщин МВД. Для гостей организовали новогодний утренник. Под новогодней елкой, кроме привычных подарков, милиционеры оставили и увлажнители воздуха, которые так необходимы для здоровья детей.