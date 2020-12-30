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Ольга Чемоданова: не важно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают взрослые

30 декабря 2020 07:32
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Новости Беларуси. Представители Министерства внутренних дел посетили Дом ребенка исправительной колонии в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чемоданова: не важно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают взрослые-1

Сегодня здесь находятся 29 детей в возрасте до трех лет, рожденных в неволе. Это детское учреждение – единственное в стране. У малышей с самого рождения непростая судьба.

Приехать именно к ним было решено на первом заседании Союза женщин МВД. Для гостей организовали новогодний утренник. Под новогодней елкой, кроме привычных подарков, милиционеры оставили и увлажнители воздуха, которые так необходимы для здоровья детей.

Ольга Чемоданова: не важно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают взрослые-4

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Это не какая-то единичная акция в конце года, а такие мероприятия сотрудники милиции проводят постоянно. И в течение года мы приезжаем к деткам, встречаемся, делимся своей теплотой. На самом деле, наверное, не важно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают, конечно же, взрослые. И мне бы очень хотелось, чтобы абсолютно все дети на нашей земле были счастливы.

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Ольга Чемоданова: не важно, где находятся дети, очень важна та атмосфера, которую создают взрослые-7

Чуть позже правоохранители «по поручению Деда Мороза» заехали в гости с подарками от министра внутренних дел еще к двум жлобинским семьям.

# Новый год # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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