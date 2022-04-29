«Формат разговора переходит в такой диалог». Как проходит общение со спикерами на проекте «ШАГ»?

Новости Беларуси. Проект «Шаг», он же «Школа активного гражданина», шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие диалоговые площадки – это возможность воспитать достойное поколение со здоровыми ценностными ориентирами, а также из первых уст рассказать о реальных достижениях Беларуси за последние годы.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Школа активного гражданина – это как раз та площадка, которая позволяет молодежи сделать шаг в сторону от своей профессиональной подготовки по радиоэлектронике или информационным технологиям, посмотреть налево, направо, посмотреть на своих сокурсников и пообщаться с интересными людьми. Мы очень рады видеть у нас в гостях спикеров, которые обладают и кругозором, и опытом и могут обсудить с молодежью интересующие ее проблемы.

Основное в работе проекта «Шаг» – диалог. Участники могут задать проблемные вопросы, в том числе из личного опыта. Но, кроме того, предложить свои идеи для улучшений в той или иной сфере жизнедеятельности страны. Как правило, предложенной темой диалоговой площадки вопросы не ограничиваются.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Иногда вопросы касаются только этой темы, да, они разные. Они чаще всего могут быть связаны с личным опытом и с личными примерами ребят. Ребятам хочется поделиться, рассказать об этом. А с другой стороны, когда формат разговора переходит в такой диалог о многих других вопросах сопутствующих, конечно, могут быть вопросы из других сфер. Мы с удовольствием всегда на них отвечаем.