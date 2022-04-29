«Использование технологий Big Data по отслеживанию сельхозугодий». На проекте «ШАГ» обсудили цифровизацию сельского хозяйства
Новости Беларуси. Проект «Шаг», он же «Школа активного гражданина», шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие диалоговые площадки – это возможность воспитать достойное поколение со здоровыми ценностными ориентирами, а также из первых уст рассказать о реальных достижениях Беларуси за последние годы.
Профессиональный специалист – это гармонично развитая личность. Потому в числе спикеров, кто выступает перед учащимися, эксперты из разных областей. Это деятели культуры, олимпийские чемпионы, а также представители правительства и благотворительных организаций. Заглавной темой встречи стали вопросы сельского хозяйства. Что особенно актуально в период активной цифровизации страны.
Виктория Шаталова, директор Минского радиотехнического колледжа:
Казалось бы, где сельское хозяйство, а где цифровизация. Здесь тоже есть много возможностей применения соответствующих информационных технологий. Это и оснащение наших комбайнов, нашей сельской техники мобильными устройствами. Это и использование технологий той же Big Data по отслеживанию сельхозугодий, посевов. То есть применений очень много.
«Формат разговора переходит в такой диалог». Как проходит общение со спикерами на проекте «ШАГ»?