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«Использование технологий Big Data по отслеживанию сельхозугодий». На проекте «ШАГ» обсудили цифровизацию сельского хозяйства

29 апреля 2022 07:39
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Новости Беларуси. Проект «Шаг», он же «Школа активного гражданина», шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие диалоговые площадки – это возможность воспитать достойное поколение со здоровыми ценностными ориентирами, а также из первых уст рассказать о реальных достижениях Беларуси за последние годы.  

«Использование технологий Big Data по отслеживанию сельхозугодий». На проекте «ШАГ» обсудили цифровизацию сельского хозяйства-1

Профессиональный специалист – это гармонично развитая личность. Потому в числе спикеров, кто выступает перед учащимися, эксперты из разных областей. Это деятели культуры, олимпийские чемпионы, а также представители правительства и благотворительных организаций. Заглавной темой встречи стали вопросы сельского хозяйства. Что особенно актуально в период активной цифровизации страны.  

«Использование технологий Big Data по отслеживанию сельхозугодий». На проекте «ШАГ» обсудили цифровизацию сельского хозяйства-4

Виктория Шаталова, директор Минского радиотехнического колледжа:  
Казалось бы, где сельское хозяйство, а где цифровизация. Здесь тоже есть много возможностей применения соответствующих информационных технологий. Это и оснащение наших комбайнов, нашей сельской техники мобильными устройствами. Это и использование технологий той же Big Data по отслеживанию сельхозугодий, посевов. То есть применений очень много.  

«Формат разговора переходит в такой диалог». Как проходит общение со спикерами на проекте «ШАГ»?  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Виктория Шаталова # Фотофакт

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