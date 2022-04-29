Рассчитан на экстремалов. В Могилёве появился новый аттракцион «Биоробот»

Ощутить на себе весь спектр адреналина решила Юлия Мычка.

Новости Беларуси. В Могилеве готовятся к летнему сезону. В детских парках появились новые карусели. Один из них имеет весьма интригующее название – «Биоробот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Крылатые качели совсем скоро поднимутся в небо. В Могилеве в городском парке аттракционов появились новые карусели. И сейчас мы вам их покажем.

Вместо аттракциона «Сюрприз», который для многих могилевчан был символом советского детства, в городском парке появился «Биоробот». Приехала чудо-машина из Волгограда и рассчитана на экстремалов.