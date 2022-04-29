Прямой эфир

Рассчитан на экстремалов. В Могилёве появился новый аттракцион «Биоробот»

29 апреля 2022 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве готовятся к летнему сезону. В детских парках появились новые карусели. Один из них имеет весьма интригующее название – «Биоробот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ощутить на себе весь спектр адреналина решила Юлия Мычка.  

Рассчитан на экстремалов. В Могилёве появился новый аттракцион «Биоробот»-1

Юлия Мычка, корреспондент:  
Крылатые качели совсем скоро поднимутся в небо. В Могилеве в городском парке аттракционов появились новые карусели. И сейчас мы вам их покажем.  

Вместо аттракциона «Сюрприз», который для многих могилевчан был символом советского детства, в городском парке появился «Биоробот». Приехала чудо-машина из Волгограда и рассчитана на экстремалов.  

Рассчитан на экстремалов. В Могилёве появился новый аттракцион «Биоробот»-4

Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:  
В прошлом году мы смогли приобрести аттракцион «Свадебная карусель» для маленьких детишек с их родителями, и учитывая достаточно большой возраст самого парка и аттракционов в нем, мы проанализировали и решили, что нашей молодежи не хватает эстрима, нашей молодежи надо нечто серьезное, выбор пал на этот аттракцион, называется он «Биоробот», достаточно он экстремальный.  

Рассчитан на экстремалов. В Могилёве появился новый аттракцион «Биоробот»-7

Биоробот – это 4 модуля и 16 посадочных мест. Высота подъема – 6 метров. Покататься на нем можно взрослым и детям с 12 лет. Важно, чтобы рост ребенка был не менее 1 метра 40 сантиметров. За безопасность волноваться не стоит – вас зафиксируют ремнем безопасности.  

Юлия Мычка:  
«Биоробот» заставил меня понервничать, класс, рекомендую, приходите с детьми.  

# Аттракционы # общество # Юрий Мышейко # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Работа в соцсетях, исправительные центры и перекрытие каналов поставки. Как МВД борется с наркоугрозой?
29 апреля 2022 07:12

Работа в соцсетях, исправительные центры и перекрытие каналов поставки. Как МВД борется с наркоугрозой?

С участием Мезенцева. Беларусь и Россия обсудили защиту внешних границ Союзного государства
29 апреля 2022 06:57

С участием Мезенцева. Беларусь и Россия обсудили защиту внешних границ Союзного государства

Квесты и турниры. 29 апреля в Беларуси пройдёт «Библионочь»
29 апреля 2022 06:54

Квесты и турниры. 29 апреля в Беларуси пройдёт «Библионочь»