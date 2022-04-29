Рассчитан на экстремалов. В Могилёве появился новый аттракцион «Биоробот»
Новости Беларуси. В Могилеве готовятся к летнему сезону. В детских парках появились новые карусели. Один из них имеет весьма интригующее название – «Биоробот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ощутить на себе весь спектр адреналина решила Юлия Мычка.
Юлия Мычка, корреспондент:
Крылатые качели совсем скоро поднимутся в небо. В Могилеве в городском парке аттракционов появились новые карусели. И сейчас мы вам их покажем.
Вместо аттракциона «Сюрприз», который для многих могилевчан был символом советского детства, в городском парке появился «Биоробот». Приехала чудо-машина из Волгограда и рассчитана на экстремалов.
Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:
В прошлом году мы смогли приобрести аттракцион «Свадебная карусель» для маленьких детишек с их родителями, и учитывая достаточно большой возраст самого парка и аттракционов в нем, мы проанализировали и решили, что нашей молодежи не хватает эстрима, нашей молодежи надо нечто серьезное, выбор пал на этот аттракцион, называется он «Биоробот», достаточно он экстремальный.
Биоробот – это 4 модуля и 16 посадочных мест. Высота подъема – 6 метров. Покататься на нем можно взрослым и детям с 12 лет. Важно, чтобы рост ребенка был не менее 1 метра 40 сантиметров. За безопасность волноваться не стоит – вас зафиксируют ремнем безопасности.
Юлия Мычка:
«Биоробот» заставил меня понервничать, класс, рекомендую, приходите с детьми.