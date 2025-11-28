Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Оман, где проведет переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время взаимодействие между Беларусью и Оманом заметно ускорилось, в том числе благодаря обмену визитами на высшем уровне. Перспективные направления сотрудничества были определены во время поездки Александра Лукашенко в Маскат в конце 2024 года. Они получили дальнейшее развитие и легли в основу комплексной дорожной карты, подписанной в Минске в ходе визита Султана Омана в октябре 2025 года. Подробности здесь.

Нынешний визит Президента Беларуси в Оман позволит детально обсудить практические шаги по реализации достигнутых ранее договоренностей и продвижению совместных проектов в ключевых сферах.