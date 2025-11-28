Прямой эфир

«Не более четырёх распылений» – что такое парфюмерный этикет, объяснил эксперт

28 ноября 2025 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня есть любители от души побрызгаться любимыми духами. Между тем существует парфюмерный этикет, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Какие эфирные масла помогут при ОРВИ – рассказала аромаконсультант

«Не более четырёх распылений» – что такое парфюмерный этикет, объяснил эксперт-2

Николай Ярец, парфюмер:
Надо просто понять, насколько аромат яркий для себя и наносить не более четырех распылений. Если аромат суперъяркий – древесный, кожаный, наносите одно распыление сзади на волосы себе. Больше не надо никого душить. Второе правило, которое я бы акцентировал в парфюмерной грамотности – это нанесение как блок. Если вы обливаетесь парфюмерией, потому что его не слышите и делаете вывод, что он вам подходит – это огромная ошибка. Потому что остальные падают в обморок, когда проходят рядом с вами, едут в одном транспорте – машине либо общественном. Поэтому важно не наносить на себя ароматов больше, если вы их не слышите.

Подробности в видео.

# Николай Ярец # Парфюмерия

Другие новости рубрики

Все новости
Минскую улицу торжественно открыли в столице Мьянмы
28 ноября 2025 17:48

Минскую улицу торжественно открыли в столице Мьянмы

Лукашенко посетил самую большую статую Будды и освятил цветочное дерево. Культпрограмма Первого в Мьянме
28 ноября 2025 17:48

Лукашенко посетил самую большую статую Будды и освятил цветочное дерево. Культпрограмма Первого в Мьянме

По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства
28 ноября 2025 17:40

По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства