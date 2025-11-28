«Не более четырёх распылений» – что такое парфюмерный этикет, объяснил эксперт

Николай Ярец, парфюмер:

Надо просто понять, насколько аромат яркий для себя и наносить не более четырех распылений. Если аромат суперъяркий – древесный, кожаный, наносите одно распыление сзади на волосы себе. Больше не надо никого душить. Второе правило, которое я бы акцентировал в парфюмерной грамотности – это нанесение как блок. Если вы обливаетесь парфюмерией, потому что его не слышите и делаете вывод, что он вам подходит – это огромная ошибка. Потому что остальные падают в обморок, когда проходят рядом с вами, едут в одном транспорте – машине либо общественном. Поэтому важно не наносить на себя ароматов больше, если вы их не слышите.

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