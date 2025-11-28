«Чувствовать своё превосходство» – что характеризует токсичных людей, рассказала коуч

Токсики, душнилы, злопыхатели – именно так называют людей, которые одним своим присутствием отравляют жизнь домашним, коллегам, окружающим. Кто-то с этим успешно справляется, а кто-то пытается избавиться всеми силами от их ядовитого общения. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий:
Бытует такое мнение, что у токсичных людей больше выражены эмоции, больше каких-то проявлений. Показывают, выпячивают, пытаются что-то доказать, донести, опровергнуть, высказать свое мнение. Почему это так происходит у них?
Екатерина Двороковская, коуч:
Скорее всего, потому что токсичные люди хотят за счет других самоутвердиться. Зачастую хотят в отношениях лидировать, что-то контролировать, манипулировать какими-то вещами. Зачастую так происходит из-за того, что есть какая-то выгода для себя.
Михаил Свито:
Может, неуверенность?
Екатерина Двороковская:
Конечно, это все из-за неуверенности. Потому что стараться казаться быть лучше, чувствовать свое превосходство можно только тогда ты подавляешь другого и таким образом чувствуешь себя увереннее. Ты в отношениях лидируешь.
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