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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

29 июня 2017 14:17
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В российской столице у него запланирована обширная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предстоящие дни Президент примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Ожидается также встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудят вопросы взаимодействия в интеграционных форматах и обменяются мнениями по международной повестке дня. Запланировано также участие глав государств в пленарном заседании Форума регионов.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву-1

# Беларусь-Россия # Фотофакт # Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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