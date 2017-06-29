Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В российской столице у него запланирована обширная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предстоящие дни Президент примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Ожидается также встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, на которой лидеры обсудят вопросы взаимодействия в интеграционных форматах и обменяются мнениями по международной повестке дня. Запланировано также участие глав государств в пленарном заседании Форума регионов.