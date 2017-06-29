4300 квартир построят в Беларуси в 2017 году с адресной поддержкой для многодетных

Новости Беларуси. Переход на адресное субсидирование строительства жилья с господдержкой произойдет в Беларуси уже в 2017 году. Суть новации в том, субсидия будет начисляться не банку, а непосредственно нуждающемуся гражданину. Полученные средства могут пойти на погашение кредита, который был получен на коммерческих условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам чиновников, такой механизм поможет привлечь в жилищное строительство дополнительные ресурсы, а также позволит избегать директивного кредитования. В целом за 5 месяцев 2017 года в Беларуси уже построили без малого 1,5 миллиона квадратных метров жилья.