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Лучшие регионы и предприятия Беларуси занесли на Национальную доску Почета в Минске

29 июня 2017 11:34
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Новости Беларуси. Лучшие регионы и предприятия страны чествовали 29 июня на площади Государственного флага. Все они занесены на Национальную доску Почета.

Лучшие регионы и предприятия Беларуси занесли на Национальную доску Почета в Минске-1

По итогам работы за 2016 год определены 68 победителей. Все они достигли высоких показателей в социально-экономическом развитии и экономии ресурсов. В 2017 году опережающими темпами по сравнению с прогнозными значениями растет ВВП страны, инфляция находится на минимальном уровне, улучшаются финансовые результаты работы организаций, уровень складских запасов – самый низкий за последние 5 лет. Победителями среди белорусских городов стали Гомель и Брест.

Лучшие регионы и предприятия Беларуси занесли на Национальную доску Почета в Минске-4

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Брест – это ворота нашей страны, ворота нашего Союзного государства, это Брестская крепость, это Беловежская пуща. Поэтому в настоящий момент ведется активная работа по статусу безвизового пребывания именно в городе Бресте.

Ведется работа по реконструкции наших исторических символов, я имею в ввиду музей «Берестье», Брестскую крепость в формате союзного бюджета. Конечно, очень важно, чтобы инфраструктура города соответствовала возможному потоку туристов.

Традиция ежегодного занесения предприятий и регионов на Национальную доску Почета насчитывает уже почти два десятка лет. В 2016 году она была перенесена с площадки на улице Янки Купалы на площадь Государственного флага. По новым правилам изменились названия и количество номинаций.

Лучшие регионы и предприятия Беларуси занесли на Национальную доску Почета в Минске-7

# общество # Фотофакт # Александр Рогачук # Государственная политика

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