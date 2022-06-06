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Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям международного форума «ТИБО-2022»

06 июня 2022 13:36
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Новости Беларуси. Последние достижения IT на одной площадке. В Минске начал работу 28-й международный форум «ТИБО-2022». Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям международного форума «ТИБО-2022»-1

Глава государства обратил внимание, что площадка форума уже много лет дает прекрасную возможность для обсуждения новых подходов к управлению цифровым развитием, широкой презентации уже достигнутых результатов, обсуждения перспектив будущих преобразований. «Убежден, что нынешняя встреча в Минске будет яркой и плодотворной для профессионалов IT-индустрии и многочисленных гостей», – говорится в приветствии.  

# It-технологии # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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