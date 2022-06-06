Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям международного форума «ТИБО-2022»

Новости Беларуси. Последние достижения IT на одной площадке. В Минске начал работу 28-й международный форум «ТИБО-2022». Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обратил внимание, что площадка форума уже много лет дает прекрасную возможность для обсуждения новых подходов к управлению цифровым развитием, широкой презентации уже достигнутых результатов, обсуждения перспектив будущих преобразований. «Убежден, что нынешняя встреча в Минске будет яркой и плодотворной для профессионалов IT-индустрии и многочисленных гостей», – говорится в приветствии.