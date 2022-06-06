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«Когда снег сходит, уже ничего не видно». Заменят 390 километров дороги и нанесут разметку в Минской области

06 июня 2022 13:21
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Новости Беларуси. В Минской области заменят дорожное покрытие на площади 390 километров. Пока сделано 20 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Когда снег сходит, уже ничего не видно». Заменят 390 километров дороги и нанесут разметку в Минской области-1

Помимо покрытия обновляют и разметку, только в Узде такая работа ведется на 18 пешеходных переходах. Предварительно комиссия дала оценку состоянию дорожной сети. Определили участки, где разметка изношена. Очерчены сроки. Все работы ведутся при благоприятных погодных условиях.

«Когда снег сходит, уже ничего не видно». Заменят 390 километров дороги и нанесут разметку в Минской области-4

Ирина Азаркевич, старший мастер по благоустройству Узденского ЖКХ:
Дорожную разметку мы наносим два раза в год. В первую очередь наносим на школьные учреждения, детские сады. После зимы, когда снег сходит, уже ничего не видно. И второй раз наносим уже в августе, когда дети идут в школы.

«Когда снег сходит, уже ничего не видно». Заменят 390 километров дороги и нанесут разметку в Минской области-7

Кроме того, в Узде активно благоустраивают город. Продолжают обновлять остановочные пункты. Работы ведутся круглогодично.

# Автодороги Беларуси # общество # Ирина Азаркевич # Фотофакт

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