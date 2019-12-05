«Великолепнейший набор экспертов». В Минске обсуждают вопросы цифровой безопасности

Новости Беларуси. Глобальный ответ киберугрозам. В Минске проходит 7-я Международная научно-практическая конференция по цифровой безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Найти новые пути борьбы с киберпреступностью приехали без малого полтысячи участников из 11 стран.

Чтобы разработать совместную стратегию и поделиться опытом изучения интернет-терроризма, свои силы в белорусской столице объединили 8 международных организаций. Проблемы, требующие оперативного решения: непредсказуемость киберугроз, фейк-провокации и цифровая неграмотность.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Сегодня на первый план выходит вопрос безопасности. Какая это будет безопасность? Безопасность ли это будет в окопе с кибероружием в руках или это будет безопасность, которая станет результатом договоренностей, правовых норм, правил ответственного поведения. Это тот вопрос, который сейчас должны обсудить ученые и очень быстро. Потому что очень стремительно это тема развивается.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

В профсоюзном государстве эти вопросы решаются уже не один год и практически все 20 лет. Реализованы три программы, реализуется четвертая по этой тематике. Чаще, чем раз в год, проводится конференция по вопросам защиты информационных ресурсов, поэтому наработан достаточный опыт. Этот опыт наработан в рамках взаимодействия российских и белорусских специалистов, и более глубокой кооперации, в том числе в этой сфере нет нигде.





Владимир Бондуровский, заместитель ответственного секретаря Парламентской ассамблеи ОДКБ:

Великолепнейший набор экспертов, которые умет не только воспроизвести проблему в эфир, но и принять активнейшее участие в решении этих проблем. Этим и дорога белорусская площадка.