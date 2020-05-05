В Беларуси от коронавируса выздоровел 3771 пациент

Новости Беларуси. Цифры от Минздрава. В Беларуси выздоровел и выписан 3 771 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на коронавирус. А это 8,7 % от количества проведенных анализов. Александр Лукашенко о реакции на фейковую информацию о Беларуси: «Пока я не вижу, в чём мы не правы»