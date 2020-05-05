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В Беларуси от коронавируса выздоровел 3771 пациент

05 мая 2020 16:30
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Новости Беларуси. Цифры от Минздрава. В Беларуси выздоровел и выписан 3 771 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси от коронавируса выздоровел 3771 пациент -1

Всего зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на коронавирус. А это 8,7 % от количества проведенных анализов.

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В Беларуси от коронавируса выздоровел 3771 пациент -4

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией. 

# Коронавирус # общество

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