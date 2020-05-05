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Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом

05 мая 2020 15:55
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Новости Беларуси. Свою профессиональную солидарность и признательность медикам 5 мая продемонстрировали гомельские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-1

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-3

Работники МЧС не только оказали материальную помощь врачам в приобретении средств защиты, но и подготовили полезные и интересные подарки их детям, которые теперь так редко видят своих родителей дома.

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-6

Елена Бортновская, заместитель главного врача Гомельской областной инфекционной клинической больницы:
Действительно, сотрудники работают сейчас в режиме достаточно серьезном и напряженном. И то, что позволяет нам отвлечься от этой ситуации, понять, что наш труд ценен и важен для всех, и такие даже небольшие знаки внимания, а тем более такие большие, приятные и масштабные, они всегда ценятся сотрудниками. Вы видите по радостным лицам наших сотрудников, которые все это наблюдали, как это приятно.

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-9

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-11

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-13

Сергей Дичковский, начальник областного управления МЧС:
Были собраны средства для того, чтобы оказать помощь в это нелегкое время нашим медикам. В каждом регионе области финансовые средства были переданы непосредственно в районные больницы. А Гомельское областное управление направило средства в Центральную городскую поликлинику.

Это люди, которые сейчас находятся в центре событий, которые видят непосредственно чаяния и проблемы людей. И, конечно, спасатели должны им помогать, чем могут.

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-16

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-18

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-20

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-22

Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом-24

Спасатели направились в больницы Гомеля, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19. Перед окнами областной инфекционной больницы из боевых рукавов пожарные выложили слово «Спасибо».

# Коронавирус # общество # Елена Бортновская # Сергей Дичковский # Фотофакт

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