Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. Свою профессиональную солидарность и признательность медикам 5 мая продемонстрировали гомельские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники МЧС не только оказали материальную помощь врачам в приобретении средств защиты, но и подготовили полезные и интересные подарки их детям, которые теперь так редко видят своих родителей дома.

Елена Бортновская, заместитель главного врача Гомельской областной инфекционной клинической больницы: Действительно, сотрудники работают сейчас в режиме достаточно серьезном и напряженном. И то, что позволяет нам отвлечься от этой ситуации, понять, что наш труд ценен и важен для всех, и такие даже небольшие знаки внимания, а тем более такие большие, приятные и масштабные, они всегда ценятся сотрудниками. Вы видите по радостным лицам наших сотрудников, которые все это наблюдали, как это приятно.

Сергей Дичковский, начальник областного управления МЧС:

Были собраны средства для того, чтобы оказать помощь в это нелегкое время нашим медикам. В каждом регионе области финансовые средства были переданы непосредственно в районные больницы. А Гомельское областное управление направило средства в Центральную городскую поликлинику.

Это люди, которые сейчас находятся в центре событий, которые видят непосредственно чаяния и проблемы людей. И, конечно, спасатели должны им помогать, чем могут.