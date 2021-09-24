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Лукашенко поручил ускориться и завершить сев озимых. Через неделю – отчитаться

24 сентября 2021 13:28
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Новости Беларуси. Плохая погода – не повод для аграриев раскисать. Сев озимых надо завершить в недельный срок. Такое поручение Президент 24 сентября дал министру сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поручил ускориться и завершить сев озимых. Через неделю – отчитаться -1

Руководитель этого ведомства подробно доложил о ситуации в аграрном секторе. Из-за неблагоприятных условий затянулся сев озимых культур и замедлились темпы уборки картофеля, а в некоторых районах – сахарной свеклы, кукурузы на силос.  

Лукашенко поручил ускориться и завершить сев озимых. Через неделю – отчитаться -4

Глава государства поручил правительству совместно с губернаторами – активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность, и ночью. А через неделю на совещании о проделанной работе чиновники доложат главе государства.  

# Государственная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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