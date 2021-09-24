Лукашенко поручил ускориться и завершить сев озимых. Через неделю – отчитаться

Новости Беларуси. Плохая погода – не повод для аграриев раскисать. Сев озимых надо завершить в недельный срок. Такое поручение Президент 24 сентября дал министру сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель этого ведомства подробно доложил о ситуации в аграрном секторе. Из-за неблагоприятных условий затянулся сев озимых культур и замедлились темпы уборки картофеля, а в некоторых районах – сахарной свеклы, кукурузы на силос.