Александр Лукашенко на открытии завода «БелДжи»: я мечтал, что мы в Беларуси произведем свой автомобиль

60 тысяч автомобилей в год позволяют выпускать производственные мощности. В перспективе цифра может быть удвоена. Инфраструктура завода и резервные площади позволяют организовать новые производства. Президент ознакомился с технологическими процессами на предприятии. Здесь специалисты освоили технологию сварки кузова, его окраски и сборки автомобиля.

Новости Беларуси. Первый серийный легковой автомобиль сошел с конвейера завода «БелДжи». 17 ноября дан официальный старт работе предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в торжественном открытии принял глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какая цена штамповочного цеха?

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Миллионов 50.

Александр Лукашенко:

Может, нам не смотреть, сколько будем выпускать, чтобы окупить. 50 миллионов плюс свой лист – посчитать все выгоды. Так, может, нам и в будущем году начинать строить, не затягивая?

Владимир Семашко:

Посчитаем.

Александр Лукашенко:

Все, начиная от собственного сырья, перевозки через океан и прочее. И в сумме, если 50 миллионов, надо все посчитать и сделать выводы: или нам сегодня строить, или завтра, или послезавтра.

После ознакомления с работой предприятия Александр Лукашенко пообщался с коллективом завода. Глава государства ответил на вопросы сотрудников. И поделился своим мнением о первом белорусском автомобиле.