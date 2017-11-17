Посол Ирана в Беларуси поблагодарил всех, кто оставил запись в книге соболезнований

Новости Беларуси. Книга соболезнований жертвам разрушительного землетрясения открыта 17 ноября в посольстве Ирана в Минске. Выразить слова сочувствия и скорби родным и близким погибших и самим пострадавшим приходят главы дипмиссий, аккредитованные в Беларуси, чиновники, а также простые граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Те, кто не смог приехать сегодня, присылают письма со словами поддержки.

Ангелина Филипович:

Мы выражаем глубокие соболезнования всему иранскому народу от лица всех белорусов и желаем скорейшего восстановления стране.

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

От своего имени и имени народа Ирана хочу поблагодарить всех, кто сегодня оставил запись в книге соболезнований. Мы просим Бога, чтобы он посылал нам больше радостных событий для встречи. Несколько дней прошло с трагедии. Спасатели и местные жители до сих пор разбирают завалы.