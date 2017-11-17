«Не снимал жатву – не белорусский журналист»: корреспондент СТВ стал призером конкурса на лучшее освещение в СМИ уборочной

Новости Беларуси. Победители национального конкурса на лучшее освещение в СМИ уборочной кампании названы 17 ноября в Минске. Среди них и сотрудник нашего телеканала – журналист Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нашего коллеги диплом III степени в номинации «Лучший авторский видеосюжет в телеэфире» за репортаж о ночной жатве в Клецком и Копыльском районах.

Григорий Азаренок, корреспондент дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Поскольку я чаще всего работаю в столичной службе новостей, это была моя первая жатва. Говорят, не снимал жатву – не белорусский журналист. Я рад, что получилось. Получать признание всегда приятно, поэтому будем работать, будем стараться, чтобы делать сюжеты еще качественнее, еще интереснее.

Владимир Гаркун, заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь:

Хотелось бы отметить и поблагодарить все СМИ за то, что вы нормально, доступно для народа освещали ход полевых работ, работ в сельском хозяйстве. Чтобы народу были доступны не только ситуации, когда где-то что-то не убрали, что-то не сделали, а реально – почему, как и что.