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45 предприятий, продукцию которых любят: работники пищевой промышленности отмечают профессиональный праздник

17 ноября 2017 12:23
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Время подводить итоги и награждать лучших. Работники пищевой промышленности отмечают профессиональный праздник. Сегодня те, кто выпускают «самые вкусные бренды нашей страны» объединены под общим знаменем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром». Это 45 предприятий, продукцию которых любят и знают не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. 

45 предприятий, продукцию которых любят: работники пищевой промышленности отмечают профессиональный праздник-1

Масложировая, консервная, сахарная, кондитерская… «Белгоспищепром» имеет сразу несколько отраслей деятельности, которые и обеспечивают прилавки наших супермаркетов продукцией на любой вкус и кошелёк. И здесь важно не только расширять ассортимент, но и сохранять уже полюбившийся многим лакомства. Потому вот уже долгие годы главный принцип предприятия «Красный пищевик» – «Верность качеству и верность традициям».

45 предприятий, продукцию которых любят: работники пищевой промышленности отмечают профессиональный праздник-4

Белорусский зефир любят не только дети, но и взрослые. Его вкус и качество ценят не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Потому уже сегодня наше воздушное лакомство составляет серьёзную конкуренцию известным во всём мире восточным сладостям.

Рынки Востока и Азии покоряют и белорусские конфеты. Сегодня фабрика «Коммунарка» разрабатывает новую рецептуру, которая непременно должна прийтись по вкусу жителям Китая.

45 предприятий, продукцию которых любят: работники пищевой промышленности отмечают профессиональный праздник-7

Крупнейшее, старейшее и вкуснейшее. «Коммунарка» продолжает радовать белорусов и удивлять  новыми лакомствами.

Конфеты и шоколад фабрики «Коммунарка» уже давно стали лучшими подарками зимних праздников. Которые, кстати, сложно представить и без советского игристого.

Впрочем, успех любого производства во многом зависит от тех людей, которые каждый день самоотверженно борются за качество своей продукции. Именно они главные герои праздника. Так, Пётр Жуковский более 30 лет трудится на предприятии «Красный пищевик».

45 предприятий, продукцию которых любят: работники пищевой промышленности отмечают профессиональный праздник-10

А вот Зульфия Мищук знает толк в производстве детского питания.

45 предприятий, продукцию которых любят: работники пищевой промышленности отмечают профессиональный праздник-13

Не только хорошо работать, но и  замечательно петь и танцевать. Для своих коллег передовики производства со всей республики устроили настоящее шоу.

А мы тем временем ещё раз поздравляем всех работников пищевой промышленности с их профессиональным праздником.

# общество # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Иван Данченко # Сергей Анюховский # Игорь Шустов

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