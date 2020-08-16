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Зюганов – белорусам: «Если вы готовы пожертвовать честью страны, завтра вас ждёт судьба ещё более драматичная и печальная»

16 августа 2020 16:37
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Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегают народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Зюганов – белорусам: «Если вы готовы пожертвовать честью страны, завтра вас ждёт судьба ещё более драматичная и печальная»-1

Геннадий Зюганов, советский и российский политический деятель:
Кого пытаются душить в ходе очередной «цветной революции»? Братскую Беларусь – члена Союзного государства. Поэтому вопрос касается каждого. И если вы готовы пожертвовать честью своей страны, завтра вас ждет судьба еще более драматичная и печальная.

Мы в 1991 году это испытали, в 1993 году своими глазами увидели, как с нами расправляются, расстреляв советскую власть, одновременно распродав и растащив всю страну. Последствия драматичные, жуткие, печальные.

# Национальная безопасность # общество # Геннадий Зюганов # Фотофакт

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