Зюганов – белорусам: «Если вы готовы пожертвовать честью страны, завтра вас ждёт судьба ещё более драматичная и печальная»

Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегают народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Геннадий Зюганов, советский и российский политический деятель:

Кого пытаются душить в ходе очередной «цветной революции»? Братскую Беларусь – члена Союзного государства. Поэтому вопрос касается каждого. И если вы готовы пожертвовать честью своей страны, завтра вас ждет судьба еще более драматичная и печальная.

Мы в 1991 году это испытали, в 1993 году своими глазами увидели, как с нами расправляются, расстреляв советскую власть, одновременно распродав и растащив всю страну. Последствия драматичные, жуткие, печальные.