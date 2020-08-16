Эксперт из Австрии: явно прослеживаются внешние попытки повлиять на политическую ситуацию внутри Беларуси

Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегают народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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