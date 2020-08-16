Эксперт из Австрии: явно прослеживаются внешние попытки повлиять на политическую ситуацию внутри Беларуси

Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегают народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Давид Штокингер, представитель социально-демократической партии Австрии:

Надо отличать манипуляцию от правды, потому что на сегодня социальные сети и содержание Telegram-каналов – это одна из главных угроз именно для молодых людей, мешая возможному диалогу. Очевидно, что они попадают под злоупотребление доверием, что ими манипулируют в интересах политических групп, которые преследуют свои цели и как минимум хотят добиться большего влияния в Беларуси.

В последние дни это не просто набор новостей, это настоящие инструкции. Как люди должны выходить на улицы, как готовиться к беспорядкам, что покупать в строительных магазинах, как шить защитную одежду, наколенники – все, что можно использовать против силовиков. Здесь явно прослеживаются внешние попытки повлиять на политическую ситуацию внутри страны.