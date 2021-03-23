Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?» 

Именно по поручению главы государства предприятие пережило модернизацию.

Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 марта посещает Минское производственное кожевенное объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там Александр Лукашенко бывал и ранее.

Тогда ставилась задача, что все кожевенное сырье, производимое в стране, должно перерабатываться на белорусских предприятиях. Теперь завод в Гатово – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Сейчас там работает около полутысячи человек.

С представителями трудового коллектива предприятия сегодня пообщается Президент. Александр Лукашенко ознакомится с технологическими процессами производства кожевенных товаров и с образцами продукции.

Александр Лукашенко: Александр Генрихович, чего до сих пор не решили эту проблему? Или вам не надо земли?

– К сожалению, много пустой территории. И производственный корпус 126 тысяч метров квадратных.

Александр Лукашенко: Вся занята?

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В Минском районе земли нам надо всегда.

Александр Лукашенко:

Ну, понятно. Почему не решили вопрос?

Александр Турчин:

Пустующих земель я бы не сказал, что тут много.

Александр Лукашенко:

Ты лучше знаешь, чем директор?

Александр Турчин:

Ну, я знаю.

Александр Лукашенко:

Она говорит, что тут половина практически пустующих земель.

Александр Турчин:

Тут земли, Александр Григорьевич, с площадями, со зданиями. Не все тут здания пригодные.

Александр Лукашенко:

Ну так сносите. Короче, ты не в теме. Не надо мне общие фразы: пригодны – не пригодны. Вы, Александр Николаевич, не видите это?

– Вижу.

Александр Лукашенко:

Ну и в чем проблема? Почему не принимаете решение?