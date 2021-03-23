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Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?» 

23 марта 2021 07:58
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 марта посещает Минское производственное кожевенное объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там Александр Лукашенко бывал и ранее.

Именно по поручению главы государства предприятие пережило модернизацию.

Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?»  -1

Тогда ставилась задача, что все кожевенное сырье, производимое в стране, должно перерабатываться на белорусских предприятиях. Теперь завод в Гатово – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Сейчас там работает около полутысячи человек.

Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?»  -4

С представителями трудового коллектива предприятия сегодня пообщается Президент. Александр Лукашенко ознакомится с технологическими процессами производства кожевенных товаров и с образцами продукции.

Глава государства потребовал навести порядок на незадействованной территории завода.

Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?»  -7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько территория?

– 27 гектар.

Александр Лукашенко:
Вся занята?

– К сожалению, много пустой территории. И производственный корпус 126 тысяч метров квадратных.

Александр Лукашенко:
Александр Генрихович, чего до сих пор не решили эту проблему? Или вам не надо земли?

Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?»  -10

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В Минском районе земли нам надо всегда.

Александр Лукашенко:
Ну, понятно. Почему не решили вопрос?

Александр Турчин:
Пустующих земель я бы не сказал, что тут много.

Александр Лукашенко:
Ты лучше знаешь, чем директор?

Александр Турчин:
Ну, я знаю.

Александр Лукашенко:
Она говорит, что тут половина практически пустующих земель.

Александр Турчин:
Тут земли, Александр Григорьевич, с площадями, со зданиями. Не все тут здания пригодные.

Александр Лукашенко:
Ну так сносите. Короче, ты не в теме. Не надо мне общие фразы: пригодны – не пригодны. Вы, Александр Николаевич, не видите это?

– Вижу.

Александр Лукашенко:
Ну и в чем проблема? Почему не принимаете решение?

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Ольга Политико # Татьяна Лугина # Фотофакт

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