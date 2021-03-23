Александр Лукашенко на кожевенном заводе в Гатово: «Почему не принимаете решение?» 

Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 марта посещает Минское производственное кожевенное объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там Александр Лукашенко бывал и ранее.
Именно по поручению главы государства предприятие пережило модернизацию.
Тогда ставилась задача, что все кожевенное сырье, производимое в стране, должно перерабатываться на белорусских предприятиях. Теперь завод в Гатово – один из самых современных в Беларуси и наиболее технически оснащенное предприятие отрасли в странах СНГ. Сейчас там работает около полутысячи человек.
С представителями трудового коллектива предприятия сегодня пообщается Президент. Александр Лукашенко ознакомится с технологическими процессами производства кожевенных товаров и с образцами продукции.
Глава государства потребовал навести порядок на незадействованной территории завода.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько территория?
– 27 гектар.
Александр Лукашенко:
Вся занята?
– К сожалению, много пустой территории. И производственный корпус 126 тысяч метров квадратных.
Александр Лукашенко:
Александр Генрихович, чего до сих пор не решили эту проблему? Или вам не надо земли?
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В Минском районе земли нам надо всегда.
Александр Лукашенко:
Ну, понятно. Почему не решили вопрос?
Александр Турчин:
Пустующих земель я бы не сказал, что тут много.
Александр Лукашенко:
Ты лучше знаешь, чем директор?
Александр Турчин:
Ну, я знаю.
Александр Лукашенко:
Она говорит, что тут половина практически пустующих земель.
Александр Турчин:
Тут земли, Александр Григорьевич, с площадями, со зданиями. Не все тут здания пригодные.
Александр Лукашенко:
Ну так сносите. Короче, ты не в теме. Не надо мне общие фразы: пригодны – не пригодны. Вы, Александр Николаевич, не видите это?
– Вижу.
Александр Лукашенко:
Ну и в чем проблема? Почему не принимаете решение?