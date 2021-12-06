«Для них это тоже эксперимент». Во Дворце Республики впервые вместе выступят Брегович и Кустурица

9 декабря на сцене Большого зала Дворца Республики состоится концерт Президентского оркестра Республики Беларусь с участием Горана Бреговича и Эмира Кустурицы. Это поистине уникальное событие, ведь на сцене выступят два легендарных музыканта. Об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Максимом Приходовским, директором Дворца Республики. Брегович и Кустурица впервые выступят вместе во Дворце Республики в сопровождении Президентского оркестра Юрий Царев, ведущий:

Расскажите, готов ли Дворец Республики встречать столь именитых музыкантов вместе? Может, стоит зрителям рассказать, почему это событие уникальное?

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Вы правильно заметили, два мировых артиста сойдутся на одной сцене, я бы сказал, в сербском дуэте, если по-доброму говорить. Ни для кого не секрет, энное количество времени эти два артиста имели не то чтобы конфликт между собой, но совместных выступлений никогда не происходило. Понятно, во время пандемии, которая уже длится второй год, они попробовали сделать совестный проект, по-настоящему уникальное действо, когда на одной сцене выступают они вдвоем. Мы видели несколько записей этих концертов, которые с успехом идут не только в России, но и в Европе. Там, где это возможно на сегодня. Это заводящее, новое действо. Они выступали, у нас был концерт Эмира Кустурицы, был концерт Горана Бреговича. И тот, и тот концерт проходил замечательно, потому что это отдельная энергетика. Здесь это двойное действо в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь – Президентского оркестра Республики Беларусь. Это тоже для нас эксперимент. Никогда не использовали мы такие сложения, когда этническая сербская музыка, которая и так звучит в обработке, но еще и добавляется оркестр. Для них это тоже эксперимент, не с первого раза было дано согласие, но мы уже получили партитуры, активно работаем с командой и Бреговича, и Кустурицы в разрезе этого концерта. Поэтому 9 числа зрители увидят на сцене уникальное действо. По сути, во многом оно будет как экспериментом для нас, так и экспериментом для наших артистов. Юлия Самусенко, ведущая:

А сами вы являетесь поклонником Бреговича и Кустурицы?

Максим Приходовский:

За столько лет работы ты уже видишь многое и тебе хочется увидеть что-то уникальное. То, что привлекает твое внимание. Для меня этот концерт сам по себе интересен. Мне тяжело сказать, кто ближе: Брегович или Кустурица. Мы знаем Кустурицу как и мирового режиссера, который снял известные фильмы. Его видеть на сцене в разрезе артиста – это само по себе уникальное действо. Горан Брегович – это этнограф Сербии, где вся культура переносится на сцену. Для меня будет интересен сам продукт. Буду ли я присутствовать в зале? Да, я буду присутствовать в зале, как зритель буду получать от этого удовольствие. Как обрабатывается зрительный зал во время пандемии? Юрий Царев:

Давайте коснемся зрительного зала и зрителей. Не секрет, что у нас пандемия. Какие-то нормы безопасности, социальное дистанцирование, дезинфекция предусмотрены?

Максим Приходовский:

Дворец Республики со времени ВНС, которое проходило в Большом зале, была проведена большая работа, связанная с противодействием коронавирусу. У нас стоят новые системы очистки воздуха, которые позволяют нам дезинфицировать Большой зал после мероприятий. После этого концерта мы переходим в новогоднюю пору, где состоится большое количество новогодних представлений. У нас есть дезинфекция самих кресел, мы закупили соответствующее оборудование, данная система работает. Сейчас мы проводим социальное дистанцирование, рассадка зала. Все эти правила сохраняются. Мы бесплатно выдаем маски. Пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к нашим зрителям: каждый из нас должен заботиться не только о своем здоровье, но еще о тех, кто присутствует в зале. Любые меры, которые мы предпринимаем, делаем, но все-таки это в первую очередь зависит от самих людей. Если вы чувствуете недомогание и у вас есть сомнения, мы одни из немногих, кто возвращает в случае переносов, форс-мажорных обстоятельств, деньги в полном объеме за билеты. Мы это готовы сделать и после концерта. Всякое бывает в жизни. Но для нас является приоритетом здоровье, вопрос не стоит в количестве зрителей, чтобы был полный зал. Конечно, нам этого всего хочется, но сегодняшние реалии говорят, что здоровье превыше всего. Со своей стороны мы проделываем огромную работу в этом плане, но точно так же призываем зрителей заботиться о здоровье своем и тех, кто приходит в зал.

Юлия Самусенко:

Большая сцена Дворца Республики постоянно принимает именитых гостей. Какое выступление вам запомнилось больше всего? Какие новогодние выступления готовятся во Дворце Республики для детей? Максим Приходовский:

Я крайне редко бываю в зале как зритель. Для меня принципиально важно, чтобы наши гости получали максимум удовольствия, начиная от гардероба и заканчивая тем, что происходит на сцене. Когда проходил концерт Дэвида Гарретта, это какое-то особое впечатление, которое я получил. Почему? Классическая музыка, которая звучит нестандартно, заряжает. Скажу честно, самое большее, что нравится мне, – это детские новогодние представления. Когда мы говорим о каких-то концертных мероприятиях, то нет ничего лучше, чем видеть счастливые детские лица. Мы уже готовимся к Новому году, он не за горами. Дворец Республики активно украшается, мы как-то к этому с особым трепетом относимся, потому что когда мы говорим про взрослого зрителя – это одна история, хотя мы тоже делаем максимум. Но нет ничего дороже, чем дарить радость детям. Счастливые детские лица, которые приходят к нам, особенно после представления, у которых полно эмоций, это и есть самая искренняя и положительная реакция на наши работы. Поэтому с 23 декабря начнутся новогодние представления, ждем все и сам жду с нетерпением. Юрий Царев:

Мы в прошлом году были на репетициях и видели грандиозность всего этого мероприятия. Мы прекрасно понимаем, что у вас елки. По детским мероприятиям все понятно, но давайте еще пару слов скажем о Президентском оркестре. Чем сейчас живет оркестр? Какие программы? Что кроме коллабораций как с Кустурицей и Бреговичем? Какие еще программы готовят нам?

Максим Приходовский:

Следующий год юбилейный как для Дворца Республики, так и для Президентского оркестра. В следующем году мы будем праздновать 25-летие Дворца Республики и 20-летие создания Президентского оркестра. Надо сказать, что Президентский оркестр единственный в мире, который остался и занимается не только сопровождением протокольных государственных мероприятий, но и создает свой собственный творческий продукт. Такие концерты, как концерт, посвященный памяти Анны Герман, программа была создана, концерт, посвященный Владимиру Высоцкому. Мы продолжаем работать над созданием собственных творческих продуктов. Потому что с нашей точки зрения зрителю надо показывать не сопровождение, а то, что ты можешь сделать сам. У нас в планах создание целого мюзикла на базе Президентского оркестра. Если все будет хорошо, то в следующем году как раз мы его покажем, это будет еще один наш собственный творческий продукт. В этом году мы начинаем подготовку двух новых программ, известные программы, которые были, мы решили взять паузу на несколько лет и создать новые продукты, которые будут показаны нашим зрителям. Принципиальный вопрос, который у нас сейчас стоит, – это поиск молодых исполнителей, которые вполне достойны, чтобы выступать на сцене Большого зала вместе с Президентским оркестром. Ведь самое главное – это то качество, которое мы должны показать. Почему говорю слово должны, потому что каждый зритель, отдавая деньги, хочет увидеть шоу. Когда он находится в зрительном зале, он должен видеть что-то особенное, поэтому мы над этим работаем.