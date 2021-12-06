Достаточно не быть равнодушными. В Могилёве появилась ёлка с пожеланиями особенных детей

Новости Беларуси. В центральном универмаге Могилева появилась необычная елка. Наряду с традиционными шарами, гирляндой и мишурой, ее украшают открытки с пожеланиями особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этих письмах новогодние мечты ребят из коррекционных центров Бобруйского и Осиповичского районов. Каждый из этих малышей надеется, что открытка найдет своего небезразличного адресата. Для того чтобы стать добрым волшебником, достаточно всего-навсего не проявить равнодушие. Выбрать открытку на елке желаний. И воплотить в реальность мечту таких детей.