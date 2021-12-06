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Достаточно не быть равнодушными. В Могилёве появилась ёлка с пожеланиями особенных детей

06 декабря 2021 09:23
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Новости Беларуси. В центральном универмаге Могилева появилась необычная елка. Наряду с традиционными шарами, гирляндой и мишурой, ее украшают открытки с пожеланиями особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достаточно не быть равнодушными. В Могилёве появилась ёлка с пожеланиями особенных детей-1

В этих письмах новогодние мечты ребят из коррекционных центров Бобруйского и Осиповичского районов. Каждый из этих малышей надеется, что открытка найдет своего небезразличного адресата. Для того чтобы стать добрым волшебником, достаточно всего-навсего не проявить равнодушие. Выбрать открытку на елке желаний. И воплотить в реальность мечту таких детей.

Достаточно не быть равнодушными. В Могилёве появилась ёлка с пожеланиями особенных детей-4

Ежегодный проект по сбору подарков для нуждающихся детей – инициатива Белорусского Красного Креста и волонтеров БРСМ. Подобные елки установят в торговых центрах и магазинах по всей стране. Продлится благотворительная акция до конца декабря.

# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

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