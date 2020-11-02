Александр Лукашенко: мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим

Новости Беларуси. Государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с митрополитом Вениамином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом же глава белорусского государства считает, что любой человек сам вправе выбирать религию. Главное, чтобы организации не преследовали цель разрушить нашу страну. В противном случае реакция не заставит себя ждать.

Как известно, у белорусов никогда не возникало конфликтов на религиозной почве, подобных тем, которые мы можем наблюдать сейчас во Франции. К слову, Александр Лукашенко предложил посредничество президенту этой страны в поиске взаимопонимания с мусульманскими верующими.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень ценим тот конфессиональный мир, который нам удалось сформировать за четверть века. Может, слишком нескромно, но я горжусь этим, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему отечеству. Я очень это ценю, это глубоко личное. Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим. Мы никогда себе не позволим бросать камни в какого-то верующего.

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Моя позиция всегда была: каждый человек должен найти свою дорогу к храму. Хочет в костел – иди молись, хочешь в нашу церковь – иди молись, хочешь в мечеть – пожалуйста, иди туда. Но если предпочтение наши люди отдают православию, надо с этим считаться. Надо всем общинам с этим считаться. И эта истина способствовала тому, что у нас баланс в обществе, равновесие. Никогда не было этих столкновений и противоречий, как бы кому-то ни хотелось. Почему? Потому что народ это не примет. Народ хочет спокойно молиться, спокойно заниматься своими делами.

На встрече затрагивались и другие темы: взаимоотношение церкви и государства, борьба с COVID-19 и политическая ситуация в стране.