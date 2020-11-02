Кто-то создаёт мини-самолёты, кому-то нет равных в бильярде. В Минске открылась неделя юных техников и спортсменов

Новости Беларуси. У белорусских школьников начались каникулы. А провести их весело, нескучно и даже с пользой готовы помочь центры дополнительного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Минском дворце детей и молодежи 2 ноября открылась неделя юных техников и спортсменов «ТехноСтарт». Среди участников – ребята, которые не только хорошо учатся, но и нашли для себя разносторонние увлечения.

Кто-то создает мини-самолеты, которые способны парить в воздухе на дальние расстояния. Кому-то нет равных в игре в бильярд. Есть и те, кто с 6 лет освоил азы робототехники и воплощает реальные задумки в виртуальном мире.

Александр Петухов:

Я занимаюсь с 9 лет. Мне нравится, конечно, не всегда удается побеждать, но все-таки я стремлюсь, стараюсь побеждать и делать успехи.

Тихон Толкачев:

Такой самолет можно сделать примерно за 4-8 занятий. Если делать быстро, аккуратно, он будет очень хорошо летать и можно занять какое-нибудь место на соревнованиях.

Алевтина Урбан, заведующая отделом Минского государственного дворца детей и молодежи:

В течение этих каникул все желающие ребята города Минска могут посетить наши мастер-классы, информационные лаборатории Fablab – это такая лаборатория, в которой есть и 3D-принтеры, и лазерные станки с числовым управлением, фрезерные станки. И каждый ребенок сможет создать свою какую-то модель интересную, новую в течении двух часов.