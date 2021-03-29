Почему в Первомайском самая высокая зарплата в Минске и как Парк высоких технологий участвует в жизни района?

Новости Беларуси. Парк высоких технологий продолжает активно пополняться новыми резидентами – только за 2020 год их стало на 236 больше, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Было создано 10 тысяч новых рабочих мест, а ведь скептики предрекали упадок и чуть ли не полное исчезновение Парка, мол, айтишники бегут из страны из-за общественно-политической ситуации. А на деле все с точностью наоборот – ПВТ поставил абсолютный рекорд по экспорту за всю свою историю, в 2020 году он превысил 2,7 миллиарда долларов. Несмотря на переезд некоторых IT-компаний, темп роста экспорта в 2020-м составил 125 %, общий объем производства – 7 миллиардов 400 миллионов долларов.

Уже никто не спорит, что ПВТ – флагман внешней торговли, драйвер экономики и, наконец, имидж всей страны. Расположен Парк высоких технологий в Первомайском районе. Как здесь обстоят дела на других предприятиях, и чем вообще сегодня живет Первомайский? Об этом рассказал его руководитель. Гость программы «Большой город» – Дмитрий Шашок.

Илона Волынец, ведущая:

Я наткнулась на интересную статистику, что Первомайский район лидирует по количеству прибыльных предприятий в прошлом году. За счет чего такие успехи?

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:

За счет того потенциала, который работает на этих предприятиях, за счет руководителей, которые их возглавляют, за счет тех сфер деятельности, где они работают. У нас нет таких крупных предприятий, как МАЗ, Тракторный завод, но около 40 предприятий крупных и средних. Очень разносторонне развита у нас не только промышленность, но и наука. Позволю себе комплимент в сторону Первомайского района – это космос в прямом и переносном смысле. Мне кажется, что это достаточно уютные условия как для проживания людей, так и для работы. И в прямом смысле – разработки предприятий – это реально космос. Илона Волынец:

Средняя зарплата по району – самая высокая в городе, две с половиной тысячи рублей. Наверное, некоторые минчане схватятся за голову и подумают: откуда же такие цифры? Но статистику на самом деле улучшает Парк высоких технологий?

Дмитрий Шашок:

Да, верно, и здесь нечего скрывать. Средняя зарплата – самая высокая в городе, она уже на протяжении многих лет является таковой. Вы верно назвали цифру – это две с половиной тысячи. Не секрет, что в основном эта средняя зарплата получается за счет многочисленных компаний IT-сферы, хотя я скажу, что достаточно хорошие зарплаты имеют на тех же предприятиях, которые я назвал ранее. Илона Волынец:

Скажите, ПВТ – это отдельное царство? Как у вас происходит взаимодействие? Айтишники не приходят к вам на приемы с какими-нибудь вопросами?