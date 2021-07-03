Трансплантологи спасают ежегодно около 500 жизней. Как белорусским медикам удалось завоевать мировое восхищение?

Вдох- выдох… Так мало нужно, чтобы жить. И так много, чтобы выжить. Мы приходим в этот мир с божьей помощью, а остаемся, во многом, благодаря ангелам в белых халатах. Мощная школа, зарубежный опыт, собственные разработки и, конечно, человечность. Белорусские врачи – престиж страны на мировой арене. На экспорте медицинских услуг Беларусь уже зарабатывает более 50 миллионов долларов. И неудивительно: по количеству пересадок органов на миллион жителей мы уже превосходим передовые страны Европы. Немыслимые достижения РНПЦ трансплантации органов и тканей буквально недавно пестрили на первых полосах изданий и в сводках теленовостей. Первая в Беларуси пересадка печени еще вчера казалась за гранью возможного. А уже сегодня трансплантологи ежегодно спасают около 500 жизней.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

У нас в ближайшее время завершит строительство корпус трансплантации и онкогематологии в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии.

Плач новорожденного словно самая исцеляющая молитва. Они появляются на свет такие беззащитные, крохотные и порой слишком хрупкие. Около 4 тысяч малышей в год рождаются недоношенными. В РНПЦ «Мать и дитя» их выхаживают и дают шанс на полноценную жизнь, даже малюткам от 500 граммов. Показатель младенческой смертности в нашей стране один из самых низких в мире.

Дмитрий Санковец, врач анастезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя»:

Когда родители приходят, зная, что в предыдущий день было все хорошо, мы готовимся уже к переводу в плановое отделение, и в этот день ты сообщаешь о том, что произошло резкое ухудшение состояния, ребенок опять на искусственной вентиляции легких. Опять нужно начинать все сначала. Это психологически тяжело. Какие-то прогнозы делать для этих пациентов очень тяжело. Есть детки, которые имеют внутреннюю силу, готовы бороться достаточно долго, а некоторые пациенты на это не способны, к сожалению. Мы всегда стараемся сохранять оптимизм, мы верим, что шансы есть всегда.

Познают радость материнства в нашей стране и женщины с различными патологиями. Симбиоз работы научных лабораторий и клинических отделов дает удивительные результаты. Нередко помощь оказывают совместно и с РНПЦ «Кардиология».

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Одна из таких серьезных тем, над которой мы сейчас работаем, это и научно-исследовательская работа. Есть такие сложные случаи, когда плацента (детское место, через которое питается ребенок) врастает в структуру мышцы матки, в миометрий. Эти операции сопровождаются достаточно большим риском при родоразрешении, как большими кровопотерями со стороны матери, так и со стороны ребенка эти массивные кровопотери тоже могут приводить к определенным негативным последствиям. Поэтому эти операции считаются достаточно сложными и уникальными, наш центр со всей республики берет таких пациенток на себя. Мы оказываем им помощь совместно с РНПЦ «Кардиология».

К делам сердечным. Наши медики неустанно держат руку на пульсе, ведь причиной более 60 % смертей белорусов еще несколько лет назад становились болезни сердечно-сосудистой системы. Но эта цифра стремительно снижается. Отработка сложнейших операций на 3D-сердце, широкий спектр малотравматичных вмешательств, гибридные операции, пересадки, лечение стволовыми клетками. Сегодня наши специалисты делают буквально невозможное. Большинство сложнейших операций, таких как пересадка сердца, поставлены на поток. Счет идет на сотни. К тому же в РНПЦ «Кардиология» проводят и комплексные пересадки – одновременно меняют, например, сердце и легкие. В помощь кардиохирургам сегодня и стволовые клетки. И такие операции доступны каждому белорусу.

Юрий Островский, академик НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:

Особенно за последние 3-4 года реально начали заниматься острым коронарным синдромом, острым инфарктом миокарда по совершенно новым технологиям. Конечно, приносит очень серьезный успех. Последнее время очень много внимания уделяем развитию наших белорусских технологий, специальных устройств, которые заменяют ткани сердца, то, что касается клапанового аппарата, занимаемся биологическими протезами. Механические протезы у нас идут с 1993 года, уже пятая генерация, по качеству абсолютно не уступают, но дешевле. В перспективе расширение спектра операций, связанных с мини-травмами.

В Беларуси ежегодно выявляется около 54 тысяч новых случаев злокачественных опухолей. Онкология – одна из самых динамично развивающихся отраслей медицины, потому стандарты диагностики и лечения пересматриваются каждые 3-4 года. В Беларуси эта тема стоит на острие. В стране возводятся новые медучреждения, внедряются новые современные технологии в лечении. И пациенты успешно ведут борьбу за жизнь. Елена Богдан:

Мы в 2020 году значительно расширили линейку лекарственных средств, так называемых таргетных лекарственных средств для пациентов с онкологическими заболеваниями. Против жестокого врага сегодня используют и ДНК-вакцину. Инновационный проект реализуют белорусские медики вместе с американскими коллегами. Это новые возможности в лечении онкобольных, для которых были исчерпаны все стандартные методы. Препарат заставляет собственную иммунную систему противостоять клеткам опухоли.

Алекс Шнайдер, директор Бостонской биотехнологической компании:

В опухоли меняется ее внутренняя структура. Меняется таким образом, что клетки иммунной системы теперь могут в эту опухоль лучше войти, а войдя – более эффективно работать. Начинаем давать наш препарат совместно со стандартными лекарствами, химиотерапией. Мы ожидаем, что это сочетание продлит качественную жизнь пациенту.

Уже два года мир живет с этим. Чума 21 века – коронавирус. Беларусь борется и выживает. 410 тысяч белорусов зарегистрированы с положительным тестом на коронавирус, выздоровели почти 404 тысяч пациентов. Выполнено более 6 640 000 тестов. Переполненные больницы, страх перед неизвестностью – все это было. И все больше напоминало страшный сон. Больницы, ранее перепрофилированные под оказание помощи ковидным пациентам, сегодня возвращаются к привычному режиму работы. В захлестнувших волнах коронавирусной инфекции наши медики сумели выплыть.