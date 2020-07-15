Объявления на подъездах: работают ли и где их можно размещать?

Частные объявления – самый народный формат распространения информации, все еще актуальный и в век цифровых технологий. Но на сей счет, как мы выяснили, мнения все же расходятся.
Частные объявления – самый народный формат распространения информации, все еще актуальный и в век цифровых технологий. Но на сей счет, как мы выяснили, мнения все же расходятся.
Минчане:
– В эпоху Интернета это уже немного устарело.
– Я иногда просматриваю объявления.
– Сейчас молодежь не смотрит на объявления возле подъездов, а сидит в Интернете.
– А зачем они нужны? У каждого есть свой телефон.
– В принципе, кому-то, может и нужны, раз развешивают. Но мы не пользовались.
– Этим пользуются. Особенно объявления по сдаче квартир – это очень актуально.
В поиске информации, темы сюжета или героя репортажа для журналиста все средства хороши. Дворовые объявления, скажем откровенно, редко попадают в поле зрения телевизионщика. Но в личной жизни корреспондента нашей программы Валерии Борисевич однажды именно они сыграли ключевую роль.
Валерия Борисевич, корреспондент СТВ:
Уже 6 лет как у меня есть прекрасный питомец – британский кот по имени Джаред. И буквально несколько лет назад он решил поохотиться за птицей и спрыгнул с балкона. То есть он убежал, и это была огромная трагедия. Я, как журналист, сразу же подключила всех возможных волонтеров, были размещены сотни объявлений. Я решила пойти на крайние меры – старые, проверенные – расклейка объявлений. Вы не поверите, буквально через полдня мне позвонили и сказали, что мой питомец найден.
«Уличные сообщения» работают, как и «сарафанное радио». К тому же, затрат требуют минимальных, а охват населения внушительный. Информация оперативна, доступна круглосуточно и всегда актуальна. Главное, чтобы листовки находились на «своем месте», иначе они рискуют отправиться в урну, а их автор будет обязан выплатить штраф.
Вера Божко, заместитель директора по жилищному хозяйству ГП «Жилищник Минщины»:
Есть правила по благоустройству и содержанию территорий, утвержденные постановлением Совета министров. Расклеивание объявлений на досках информационных ненадлежащего характера можно отнести к статье Административного кодекса РБ. Частные объявления разрешено размещать на специальных информационных стендах. Это регулируется законом «О рекламе».
Запомните: на информационных досках, закрепленных на дверях подъездов, размещается информация эксплуатирующей организации и поставщиков услуг. Например, отключение водоснабжения, электричества, проведения каких-либо плановых работ. Соседство с ними ваших рекламных листовок создаст немало хлопот коммунальщикам.
Информируйте и рекламируйте по правилам!