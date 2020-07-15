Объявления на подъездах: работают ли и где их можно размещать?

Валерия Борисевич, корреспондент СТВ:

Уже 6 лет как у меня есть прекрасный питомец – британский кот по имени Джаред. И буквально несколько лет назад он решил поохотиться за птицей и спрыгнул с балкона. То есть он убежал, и это была огромная трагедия. Я, как журналист, сразу же подключила всех возможных волонтеров, были размещены сотни объявлений. Я решила пойти на крайние меры – старые, проверенные – расклейка объявлений. Вы не поверите, буквально через полдня мне позвонили и сказали, что мой питомец найден.