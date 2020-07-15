Браслет с антисептиком, угольная маска и дрон вместо курьера: что ещё создали в Беларуси для борьбы с COVID?

Пока пандемия не утихает, на свалках вырастают горы из одноразовых масок. А это еще один проводник к заражению. Сотрудники НИИ физико-химических проблем создали многоразовую трехслойную маску. Что особенно приятно, из отечественных материалов!

Дмитрий Гриншпан, доктор химических наук, профессор:

Вот материал внешний и внутренний – основа полиэстр, он сохраняет свойства ткани по прочности, а по задерживающей способности работает как пленка. Вирус он пропускает, а вот материал, который черный углеволокнистый, нетканый «Карбопон-Актив», вирус не должен пропускать, который внутри. Уголь не только фильтр, но он и сорбент, и он впитывает в эти поры воду.

Хотя коварный covid в поры ткани не попадает, шипы свои оставляет. Прокипятив маску при 100 градусах в лимонной или уксусной кислоте, вы не оставите ему шанса. Поэтому служить такая маска может долго. Валентин Жаркевич протестировал ноу-хау на себе и ощутил перспективу. Валентин Жаркевич, магистрант химического факультета БГУ:

Она хорошо покрывает все лицо, не прилегает плотно, нет каких-то шрамов, отпечатков после трех часов – я столько максимум носил. Через нее, действительно, легко дышать. Нужно договориться с учреждениями здравоохранения о возможности проведения испытаний, чтобы маску протестировал медперсонал. Особенно при проведении весь день в «грязной» зоне.

Что немаловажно, маска брызгоустойчива. Единственное, материал не биоразлагаемый, и чтобы не нанести вреда природе, его нужно утилизировать, как отработанное медицинское изделие. Дмитрий Гриншпан:

В целом, расходы на материал не превысят 1 доллар. Сколько будет стоить пошив, какие накладные расходы – это не ко мне вопрос. У нас нет заключения, но мы готовы пройти этот путь, нужен спонсор и производитель.

Валентин Жаркевич:

Последним шагом является внедрение какой-нибудь дизайнерской нотки, чтобы она не выглядела такой серой. Чтобы города задышали полной грудью, стремятся и студенты Академии искусств. Среди идей: браслет с антисептиком, обеззараживатель воздуха в транспорте и даже доставка лекарств и еды при помощи дронов.

Анна Яцевич, студентка факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства БГАИ:

Дрон унесет определенное количество только самого необходимого, примерно до 4 кг. Он оснащен двумя камерами, которые будут следить за человеком, который принимает, и смотреть, куда дрон приземляется. Это гораздо быстрее, чем курьерская доставка. Им можно управлять при помощи приложения на телефоне. И если семья сидит дома на карантине, они могут помочь своим бабушке и дедушке.