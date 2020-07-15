«Данный сегмент рынка достаточно активно развивается». В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с содержанием никотина

Новости Беларуси. В Беларуси ограничат продажу нетабачных изделий с содержанием никотина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о паучах, разнообразных жевательных и нюхательных смесях.

Постановление Совета Министров вступает в силу 18 июля. С этого дня нельзя будет торговать подобными изделиями на рынках и онлайн, а также открыто выкладывать их на витринах, за исключением магазинов беспошлинной торговли. Одним словом, запрещены все методы самообслуживания, при которых покупатель имеет прямой доступ к никотиновым изделиям. Информацию об ассортименте разместят в виде перечня в алфавитном порядке.

Еще один пункт постановления – запрет продажи несовершеннолетним. К слову, именно случаи отравления подростков и стали причиной для разработки и принятия документа.