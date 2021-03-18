Директор Института культуры и экономики: хотим создать симпозиумы между Китаем и Беларусью в сфере китайской традиционной медицины

Это биотехнологическая компания, которая будет работать над развитием китайской народной медицины ( читайте здесь ).

Сейчас в Китае идут исследования белорусских лекарственных трав. И уже в 2021 году в Смолевичском районе планируется организация производства медицинских препаратов для лечения коронавируса. Их будут поставлять на внешний рынок.

Цай Чуаньцин, директор Института культуры и экономики Цзиньтай:

Я надеюсь, что в будущем в Министерстве здравоохранения какие-то медицинские компании смогут как можно быстрее помочь нам легализовать китайские лекарственные средства в Беларуси, то есть придать им легальный статус и упростить вот эти процедуры прохождения регистрации лекарственных средств. Мы хотим создать форумы или какие-то симпозиумы между Китаем и Беларусью в сфере фитомедицины, в сфере культуры китайской традиционной медицины.