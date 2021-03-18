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Директор Института культуры и экономики: хотим создать симпозиумы между Китаем и Беларусью в сфере китайской традиционной медицины

18 марта 2021 14:57
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Новости Беларуси. В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 18 марта зарегистрирован новый резидент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это биотехнологическая компания, которая будет работать над развитием китайской народной медицины (читайте здесь).

Директор Института культуры и экономики: хотим создать симпозиумы между Китаем и Беларусью в сфере китайской традиционной медицины-1

Сейчас в Китае идут исследования белорусских лекарственных трав. И уже в 2021 году в Смолевичском районе планируется организация производства медицинских препаратов для лечения коронавируса. Их будут поставлять на внешний рынок.

Цай Чуаньцин, директор Института культуры и экономики Цзиньтай:
Я надеюсь, что в будущем в Министерстве здравоохранения какие-то медицинские компании смогут как можно быстрее помочь нам легализовать китайские лекарственные средства в Беларуси, то есть придать им легальный статус и упростить вот эти процедуры прохождения регистрации лекарственных средств. Мы хотим создать форумы или какие-то симпозиумы между Китаем и Беларусью в сфере фитомедицины, в сфере культуры китайской традиционной медицины.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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