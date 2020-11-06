«Армия закалила и духом, и телом». Увольнение в запас солдатов-срочников проходит в Беларуси

Новости Беларуси. В эти дни во всех гарнизонах Беларуси началось увольнение в запас военнослужащих, чья служба подошла к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В воинских частях и соединениях провожают сослуживцев.

Особо отличившимся во время военной службы солдатам и сержантам вручают награды, а из уст командиров звучат слова благодарности бойцам. Как правило, на торжественную церемонию приглашены родные и близкие, ведь молодые люди не только прощаются с родными коллективами и боевыми знаменами воинских частей, но теперь с гордостью могут сказать, что с честью и достоинством выполнили свой священный долг.

Никита Садовский, командир 3-го отделения роты караульной службы:

Армия закалила и духом, и телом. Понял, что полон жизненных сил и что их надо как-то реализовывать.

Кирилл Коледа, командир отделением:

Очень горд. Не зря я сюда пошел, не зря получил эту тельняшку, этот берет. Не зря отстаивал его всю эту службу. Я очень рад.