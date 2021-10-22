В Беларуси плановая медицинская помощь населению прекращаться не будет

Новости Беларуси. Минздрав скорректировал некоторые пункты противоэпидемиологических мер. Таким образом, оказание плановой медицинской помощи населению прекращаться не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больничных организациях здравоохранения должен быть разработан план работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара.

Также должны быть схемы разделения в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников, то есть четкое разделение так называемых грязных и чистых зон. Документально закреплен и принцип добровольности в процессе ношения масок и вакцинации населения от COVID-19.