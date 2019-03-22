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+15°C. Синоптики рассказали о погоде на выходные

22 марта 2019 10:00
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Новости Беларуси. На выходных в Беларуси будет теплая и преимущественно без осадков погода.  

Как сообщает Белгидромет, 23 марта в республике ожидается переменная облачность. Ночью ветер прогнозируется северо-западный, днём – неустойчивый. По восточной половине страны порывы могут доходить до 15-18 м/с. Вероятность осадков по всей территории республики не превышает 5-10%.  

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Ночью температура воздуха будет колебаться от -2°C до +2°C. Днём значительно потеплеет, в восточных районах ожидается +7… +10°C, по юго-западу столбик термометра поднимется до +11… +15°C.  

24 марта ночью и утром на большей части территории, а днём в юго-восточных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северо-западный, западный порывистый.  

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Ночью воздух остынет до +1… +7°C, днём нагреется до +6… +11°C.  

# Погода в Беларуси # общество

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