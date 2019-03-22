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Почему вода из колодца может быть опасна?

22 марта 2019 09:46
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Сегодня Всемирный день водных ресурсов, а одна из задач международных экологических организаций – привлечение внимания местных жителей к проблемам малых рек.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – менеджер проекта «Трансграничные водные инспекторы» – Светлана Поддубная, ученица 8-го класса ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района – Татьяна Богдан и ученик 9-го класа ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района – Игорь Шарко.

Как проверяют воду на фосфаты: проект по общественному наблюдению за малыми реками

Какая проблема с водой в колодцах?

Игорь Шарко, ученик 9-го класа ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района:
Проблема на наличие фосфатов.

Речь идёт о том, что в колодцах находится вода, так называемая верховодка. А она находится до 15 метров и все стоки, в том числе во время стирки и какой-то там привет от коровок. Это всё оказывается там потом в колодце, а люди этого не знают и эту воду пьют. Какую мы имеем картину?

Игорь Шарко:
Мы имеем картину, что иногда люди чем-то заболевают, у них проблемы.

Почему вода из колодца может быть опасна?-1

Светлана Поддубная, менеджер проекта «Трансграничные водные инспекторы»:
На самом деле картина такая, мы в лагере проверяли и делали замеры в колодцах, то фосфаты показывают синий цвет. С полей тоже попадает, кто, например, делает удобрения. Всё равно нужно проверять колодцы. У нас была практика, мы просто вешали на колодцы, например, что вода не очень хороша для употребления.

# Экология # общество # Игорь Шарко # Светлана Поддубная # Татьяна Богдан # Фотофакт

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