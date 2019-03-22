Почему вода из колодца может быть опасна?

Сегодня Всемирный день водных ресурсов, а одна из задач международных экологических организаций – привлечение внимания местных жителей к проблемам малых рек.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – менеджер проекта «Трансграничные водные инспекторы» – Светлана Поддубная, ученица 8-го класса ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района – Татьяна Богдан и ученик 9-го класа ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района – Игорь Шарко.

Как проверяют воду на фосфаты: проект по общественному наблюдению за малыми реками

Какая проблема с водой в колодцах?

Игорь Шарко, ученик 9-го класа ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района:

Проблема на наличие фосфатов.

Речь идёт о том, что в колодцах находится вода, так называемая верховодка. А она находится до 15 метров и все стоки, в том числе во время стирки и какой-то там привет от коровок. Это всё оказывается там потом в колодце, а люди этого не знают и эту воду пьют. Какую мы имеем картину?

Игорь Шарко:

Мы имеем картину, что иногда люди чем-то заболевают, у них проблемы.