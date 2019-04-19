Радоман о «Белагропромбанке»: «Не было бы у нас успехов сегодня в аграрном секторе, если б не было агробанка»

Одним из приоритетных направлений работы ОАО «Белагропромбанк» является участие в Государственной программе по развитию сельхозпроизводителей и повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства. В ЦБУ Несвижского района Региональной дирекции по Минской области о заботах сельчан знают не понаслышке.

Александр Абрамович, начальник ЦБУ №526 в г. Несвиж Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»:

Несвижский район – это район-лидер не только в Минской области, но и в республике. Работая в ЦБУ города Несвижа, мы обслуживаем клиентуру, в первую очередь, сельское хозяйство. Работа заключается в реализации государственных программ. На сегодняшний день мы финансируем хозяйство по проведению посевных работ, на приобретение удобрений. Работаем на получение прибыли.

Развитие такой финансовой структуры, как банк, многогранно и проявляется не только в открытии новых подразделений и расширении перечня предлагаемых услуг, но и, самое главное, в увеличении численности постоянных клиентов, особенно таких как агрокомбинат «Снов». Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Во всех делах, которые сегодня совершаются в аграрном секторе: модернизация, строительство, закупка техники – участвует наш «Белагропромбанк». Сегодня сельское хозяйство и агробанк – неразлучные два друга, которые поддерживают друг друга. Не было бы у нас успехов сегодня в аграрном секторе, если б не было агробанка.

Клиентская политика «Белагропромбанка» ориентирована на расширение и укрепление партнёрских отношений с корпоративными клиентами, которые складываются на протяжении всей деятельности банка. Николай Радоман:

Очень долго мы сотрудничаем. Я в хозяйстве работаю 42 года. И с начала образования нашего хозяйства и образования «Белагропромбанка». Мы никуда не уходили, хотя в нашем регионе присутствовали и другие банки. Мы остались верными «Белагропромбанку» и это уже многолетнее взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит нам общие плоды.

Финансовая сфера всегда наиболее чутко реагирует на происходящие в обществе процессы, поэтому ОАО «Белагропромбанк» всегда стремится предложить своим клиентам услуги, способствующие оптимальному решению их текущих проблем. Анатолий Шпилевский, начальник Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»:

Наш банк издавна является банком, обслуживающим агропромышленный комплекс страны, поэтому условия по финансированию предприятия агропромышленного комплекса в нашем банке наиболее приемлемы и лучше. По итогам работы за 2018 год, Минская областная Региональная дирекция стала победителем среди региональных дирекций «Белагропромбанка». Этот результат достигнут, благодаря усилиям каждого сотрудника региональной дирекции.