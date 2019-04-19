Радоман о «Белагропромбанке»: «Не было бы у нас успехов сегодня в аграрном секторе, если б не было агробанка»
Одним из приоритетных направлений работы ОАО «Белагропромбанк» является участие в Государственной программе по развитию сельхозпроизводителей и повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства. В ЦБУ Несвижского района Региональной дирекции по Минской области о заботах сельчан знают не понаслышке.
Александр Абрамович, начальник ЦБУ №526 в г. Несвиж Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»:
Несвижский район – это район-лидер не только в Минской области, но и в республике. Работая в ЦБУ города Несвижа, мы обслуживаем клиентуру, в первую очередь, сельское хозяйство. Работа заключается в реализации государственных программ. На сегодняшний день мы финансируем хозяйство по проведению посевных работ, на приобретение удобрений. Работаем на получение прибыли.
Развитие такой финансовой структуры, как банк, многогранно и проявляется не только в открытии новых подразделений и расширении перечня предлагаемых услуг, но и, самое главное, в увеличении численности постоянных клиентов, особенно таких как агрокомбинат «Снов».
Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Во всех делах, которые сегодня совершаются в аграрном секторе: модернизация, строительство, закупка техники – участвует наш «Белагропромбанк». Сегодня сельское хозяйство и агробанк – неразлучные два друга, которые поддерживают друг друга. Не было бы у нас успехов сегодня в аграрном секторе, если б не было агробанка.
Клиентская политика «Белагропромбанка» ориентирована на расширение и укрепление партнёрских отношений с корпоративными клиентами, которые складываются на протяжении всей деятельности банка.
Николай Радоман:
Очень долго мы сотрудничаем. Я в хозяйстве работаю 42 года. И с начала образования нашего хозяйства и образования «Белагропромбанка». Мы никуда не уходили, хотя в нашем регионе присутствовали и другие банки. Мы остались верными «Белагропромбанку» и это уже многолетнее взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит нам общие плоды.
Финансовая сфера всегда наиболее чутко реагирует на происходящие в обществе процессы, поэтому ОАО «Белагропромбанк» всегда стремится предложить своим клиентам услуги, способствующие оптимальному решению их текущих проблем.
Анатолий Шпилевский, начальник Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»:
Наш банк издавна является банком, обслуживающим агропромышленный комплекс страны, поэтому условия по финансированию предприятия агропромышленного комплекса в нашем банке наиболее приемлемы и лучше. По итогам работы за 2018 год, Минская областная Региональная дирекция стала победителем среди региональных дирекций «Белагропромбанка». Этот результат достигнут, благодаря усилиям каждого сотрудника региональной дирекции.
Сегодня деятельность Региональной дирекции по Минской области «Белагропромбанка» строится на долгосрочном сотрудничестве со своими клиентами. Это достигается за счёт предоставления полного спектра качественных банковских продуктов и услуг, соответствующих высоким стандартам качества обслуживания и учитывающих индивидуальные особенности клиентов, отношения с которыми базируются на принципах открытости, взаимной выгоды и безусловного выполнения всех обязательств.
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