​Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили межконфессиональные отношения

Новости Беларуси. Поздно вечером 30 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. Акцент был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И, конечно, собеседники обсудили положение дел в Церкви в целом.