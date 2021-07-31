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​Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили межконфессиональные отношения

31 июля 2021 12:07
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Новости Беларуси. Поздно вечером 30 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили межконфессиональные отношения-1

В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. Акцент был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И, конечно, собеседники обсудили положение дел в Церкви в целом.

# Церковь # общество # Александр Лукашенко # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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