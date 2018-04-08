Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому

Новости Беларуси. Женский взгляд на важные темы. Уже 8 апреля в эфире СТВ – новая ведущая и новая итоговая программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие декорации, множество софитов, несколько телекамер – к эфиру площадку готовили не один месяц. Над созданием самого выпуска упорно работала большая команда телеканала. Картинка в кадре получит и новое графическое оформление. В основе – национальный колорит. В воскресном прайм-тайме вас ждет журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории, о которых узнает вся страна.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Задача стоит для репортеров – делать специальные сюжеты именно для итоговой программы. Поэтому надеемся, что наш новый подход привлечет новых зрителей и поможет раскрыть события, происходящие в стране, с другой – яркой стороны.

Нина Липская, заведующий службой режиссеров дирекции телепроизводства ЗАО «Столичное телевидение»

Сегодняшнего зрителя сложно удивить какими бы то ни было визуальными эффектами, но мы попытаемся это сделать. В студии стало больше пространства для маневра. У нас появится кран, будет больше движения и камерами, и ведущим, графика, спецэффекты. Смотрите «Неделю».