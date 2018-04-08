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Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому

08 апреля 2018 13:07
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Новости Беларуси. Женский взгляд на важные темы. Уже 8 апреля в эфире СТВ – новая ведущая и новая итоговая программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому -1

Яркие декорации, множество софитов, несколько телекамер – к эфиру площадку готовили не один месяц. Над созданием самого выпуска упорно работала большая команда телеканала. Картинка в кадре получит и новое графическое оформление. В основе – национальный колорит. В воскресном прайм-тайме вас ждет журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории, о которых узнает вся страна.

Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому -3

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Задача стоит для репортеров – делать специальные сюжеты именно для итоговой программы. Поэтому надеемся, что наш новый подход привлечет новых зрителей и поможет раскрыть события, происходящие в стране, с другой – яркой стороны.

Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому -5

Нина Липская, заведующий службой режиссеров дирекции телепроизводства ЗАО «Столичное телевидение»
Сегодняшнего зрителя сложно удивить какими бы то ни было визуальными эффектами, но мы попытаемся это сделать. В студии стало больше пространства для маневра. У нас появится кран, будет больше движения и камерами, и ведущим, графика, спецэффекты. Смотрите «Неделю».

Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому -7

Всех секретов пока раскрывать не будем. Новые итоги подведем по-новому в 19.30. Именно в это время начнется информационный вечер на телеканале СТВ. Не пропустите!

Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому -9

Журналистский эксклюзив, острые репортажи и громкие истории: 8 апреля программа «Неделя» подведёт итоги по-новому -11

# общество # Фотофакт # Проекты СТВ # Игорь Луцкий # Нина Липская

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