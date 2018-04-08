В пасхальные дни светлая радость овладевает сердцами даже далеких от церкви людей: как белорусы 8 апреля отмечают Пасху?

Новости Беларуси. Нынешнее воскресенье только начало празднований. Впереди – целая пасхальная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

Пасха для православных всего мира – главный день церковного календаря. Побывать сегодня в храме стремятся все, чтобы помолиться за здоровье близких и благополучие. Почувствовать причастность к чуду Воскресения Христа.

И в кафедральных соборах, и в деревенских церквях службы проходят по одному канону. Один из важнейших элементов крестный ход – символ пути к Господу. Верующие и особенно те, кто соблюдал Великий пост, приходят одними из первых услышать слова, означающие победу жизни над смертью.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

По словам апостола Павла, если Христос не воскрес из мертвых, то тщетна наша вера. Действительно, а ради чего он тогда страдал, ради чего умирал на кресте, ради чего вообще пришел на землю? Он пришел на землю, потому что это был единственный путь, пройдя который можно привести все человечество к Богу, к небу, к святости, к вечной жизни. Праздник Воскресения Христова всегда вдохновляет нас на дела добра, любовь и милосердие, чтобы мы православными христианами были не только по имени, но и по жизни.

Христиане верят, что в эти дни добрые дела помогают снять грех с души, светлая радость овладевает сердцами даже далеких от церкви людей.

В светлое воскресенье нет места грусти, а только радости главному библейскому чуду. Люди с самого утра семьями приходят на службу, принося с собой куличи, пироги и крашеные яйца для освящения.