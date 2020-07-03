Александр Лукашенко и Герман Греф открыли уникальный фонтан в Минске

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он был открыт ровно 70 лет назад. Задумайтесь: 1949 год – страна еще не оправилась после войны, многие живут в землянках, но люди тянутся к прекрасному, закладывают парк. И сегодня, в День Независимости Беларуси, в юбилейный год парка, мы, как и договаривались с нашим добрым другом Беларуси Германом Грефом, открываем здесь мультимедийный фонтан.

Александр Лукашенко на встрече с Германом Грефом: система фонтанов – это действительно украшение нашей Беларуси

Президент отметил, что с открытием этого уникального фонтана историческая набережная Свислочи заиграет новыми красками, станет центром притяжения для молодежи, новой площадкой для интересных проектов.