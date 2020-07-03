Александр Лукашенко и Герман Греф открыли уникальный фонтан в Минске
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф открыли в Минске светомузыкальный фонтанный комплекс.
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Необычный фонтан установили на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он был открыт ровно 70 лет назад. Задумайтесь: 1949 год – страна еще не оправилась после войны, многие живут в землянках, но люди тянутся к прекрасному, закладывают парк. И сегодня, в День Независимости Беларуси, в юбилейный год парка, мы, как и договаривались с нашим добрым другом Беларуси Германом Грефом, открываем здесь мультимедийный фонтан.
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Президент отметил, что с открытием этого уникального фонтана историческая набережная Свислочи заиграет новыми красками, станет центром притяжения для молодежи, новой площадкой для интересных проектов.
Он пожелал, чтобы их было как можно больше – интересных, динамичных, креативных, таких, которые сделают жизнь города еще более яркой.
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Герман Греф, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России»:
Сбербанк ранее не строил такие комплексы на воде. Это единственный такой фонтан в мире и по масштабам, и по месторасположению. Мы никогда не делали фонтан на воде: это было технологически сложно. Очень хочется, чтобы этот знак искреннего отношения, любви россиян к белорусам пользовался успехом среди молодежи, минчан и радовал всех вас.