Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят

Новости Беларуси. Знакомьтесь: наша гордость – самый большой в мире самосвал. Грузоподъемность – 450 тонн. Его самый младший брат поднимал всего 25 тонн, рассказали в проекте «Сделано».

Диапазон температур – 100 градусов. Белорусские тяжеловесы успешно работают и при –50, и при +50 градусах. В карьерах глубиной свыше 500 метров и на высоте более 4 километров над уровнем моря.

А это – внедренные разработки, конструкторские решения, которые позволили машинам завоевать рынок. Каждый третий самосвал в мире – наш. И это места на планете, где могут работать сильнейшие.