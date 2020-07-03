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Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят

03 июля 2020 21:02
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Новости Беларуси. Знакомьтесь: наша гордость – самый большой в мире самосвал. Грузоподъемность – 450 тонн. Его самый младший брат поднимал всего 25 тонн, рассказали в проекте «Сделано».

Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят-1

Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят-3

Диапазон температур – 100 градусов. Белорусские тяжеловесы успешно работают и при –50, и при +50 градусах. В карьерах глубиной свыше 500 метров и на высоте более 4 километров над уровнем моря.

А это – внедренные разработки, конструкторские решения, которые позволили машинам завоевать рынок. Каждый третий самосвал в мире – наш. И это места на планете, где могут работать сильнейшие.  

Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят-6


 

Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят-8

Сергей Кабишов, заместитель начальника управления НТУ Министерства промышленности Беларуси:
Порядка 70 % продукции белорусского машиностроения отправляется на экспорт. Это уже само по себе говорит о том, насколько востребована белорусская продукция за рубежом. Фактически треть по международным нормам относится к числу инновационной.  

14 классов и полтысячи модификаций. От модели из Книги рекордов Гиннесса до роботов с дистанционным управлением. Ждем премьеру электросамосвала! 

Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят-11

Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят-13

Самый большой в мире, может поднимать 450 тонн. Возможности белорусских самосвалов вас удивят-15

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Кабишов # Фотофакт

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