Президент Беларуси: если Сбербанк готов участвовать, буду рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объёмов нашей экономики
Новости Беларуси. Фонтан, который подарил Минску Сбербанк, является украшением Беларуси – заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую оценку Президент Беларуси дал на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Во Дворце Независимости обсуждались и финансовые вопросы.
Наше государство и Сбербанк связывает ряд реализованных совместных проектов и не только. Речь о дружественных отношениях и небезразличии к развитию Беларуси. Потому Александр Лукашенко отметил, что рад приветствовать Грефа в праздничный день в нашей стране. Кроме того, Президент рассказал о крупных проектах, которые планируют осуществить в Беларуси в ближайшие пять лет и предложил Сбербанку поучаствовать в их финансировании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на разного рода пандемии, целый ряд пандемий (мы пять насчитали), которые на нас так или иначе воздействуют, касаются нас, начиная с пандемии углеводородной, медицинской или здравоохранения, политическая наложилась, экономическая как последствие, инфопандемия. Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно. Но больше всего на нас довлеет, конечно, политика, вы это прекрасно знаете.
Да и сегодня такой яркий народный политический день, День Независимости, поэтому мне приятно вас видеть в Минске как человека неравнодушного, небезразличного к развитию Беларуси. Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос: как могло так случиться, что люди с относительно разными – не политическими даже, наверное, экономическими – взглядами могут вот так близко сойтись и даже дружить. Поэтому я рад нашим отношениям, честное слово, рад.
Александр Лукашенко на встрече с Германом Грефом: система фонтанов – это действительно украшение нашей Беларуси
И поскольку у нас вот банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что ну есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают.
Я вижу «Сбербанк России», который пришел в страну – по-моему, где-то более полумиллиарда долларов договоров кредитных. Очень много у нас проектов появилось. На следующую пятилетку мы хотим, как в советские времена, составить перечень объектов инновационных, которые мы должны ввести в новой пятилетке и обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострой.
Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов, вы, наверное, их тоже знаете. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики.
Герман Греф в Минске: «Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде»
На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Кроме того, он хорошо известен во многих странах, признан одним из лучших банков мира и имеет внушительную зарубежную сеть – представлен в 17 государствах.