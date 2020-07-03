Президент Беларуси: если Сбербанк готов участвовать, буду рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объёмов нашей экономики

Новости Беларуси. Фонтан, который подарил Минску Сбербанк, является украшением Беларуси – заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую оценку Президент Беларуси дал на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Во Дворце Независимости обсуждались и финансовые вопросы.

Наше государство и Сбербанк связывает ряд реализованных совместных проектов и не только. Речь о дружественных отношениях и небезразличии к развитию Беларуси. Потому Александр Лукашенко отметил, что рад приветствовать Грефа в праздничный день в нашей стране. Кроме того, Президент рассказал о крупных проектах, которые планируют осуществить в Беларуси в ближайшие пять лет и предложил Сбербанку поучаствовать в их финансировании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на разного рода пандемии, целый ряд пандемий (мы пять насчитали), которые на нас так или иначе воздействуют, касаются нас, начиная с пандемии углеводородной, медицинской или здравоохранения, политическая наложилась, экономическая как последствие, инфопандемия. Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно. Но больше всего на нас довлеет, конечно, политика, вы это прекрасно знаете.

Да и сегодня такой яркий народный политический день, День Независимости, поэтому мне приятно вас видеть в Минске как человека неравнодушного, небезразличного к развитию Беларуси. Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос: как могло так случиться, что люди с относительно разными – не политическими даже, наверное, экономическими – взглядами могут вот так близко сойтись и даже дружить. Поэтому я рад нашим отношениям, честное слово, рад. Александр Лукашенко на встрече с Германом Грефом: система фонтанов – это действительно украшение нашей Беларуси И поскольку у нас вот банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что ну есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают.

Я вижу «Сбербанк России», который пришел в страну – по-моему, где-то более полумиллиарда долларов договоров кредитных. Очень много у нас проектов появилось. На следующую пятилетку мы хотим, как в советские времена, составить перечень объектов инновационных, которые мы должны ввести в новой пятилетке и обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострой.